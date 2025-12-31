Giá vàng, bạc thế giới tăng trở lại

Giá các kim loại quý quay đầu tăng trong phiên cuối năm, phục hồi sau khi bị bán tháo chốt lời đầu tuần này.

Chốt phiên giao dịch 30/12, giá vàng giao ngay thế giới tăng 6 USD lên 4.337 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm vượt 4.400 USD một ounce. Thị trường phục hồi sau phiên giảm tới 200 USD trước đó do hoạt động bán chốt lời của nhà đầu tư.

Giá bạc cũng tăng 7,3% lên 77,48 USD một ounce. Bạc lập đỉnh mới tại 83,6 USD một ounce hôm đầu tuần, ngay trước khi ghi nhận phiên giảm mạnh nhất 5 năm. Từ đầu năm, giá bạc đã đắt thêm 168%, chủ yếu nhờ được Mỹ công nhận là khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng thiếu hụt, nhu cầu dùng trong công nghiệp và đầu tư tăng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau phiên bán tháo đầu tuần này. Đồ thị: Kitco

"Phiên đầu tuần rất biến động. Giao dịch tại phiên châu Á sôi nổi, kéo giá các kim loại quý lên. Thị trường sau đó lao dốc vì lực bán chốt lời. Dù vậy, mọi chuyện đã ổn định trở lại trong phiên hôm qua", Peter Grant - Phó giám đốc Zaner Metals nhận định.

Vàng được coi là công cụ trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Giá kim loại quý đã tăng 66% năm nay - mạnh nhất kể từ năm 1979. Nguyên nhân chủ yếu là lãi suất nhiều nơi giảm, bất ổn địa chính trị, lực mua mạnh của các ngân hàng trung ương và quỹ ETF.

Biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 30/12, cho thấy quan chức chỉ đồng ý giảm lãi suất sau khi trải qua cuộc tranh luận gay gắt về các rủi ro với kinh tế Mỹ hiện tại. Fed sẽ tiếp tục nhóm họp ngày 27-28/1. Nhà đầu tư hiện dự báo cơ quan này giữ nguyên lãi suất.

"Thị trường vẫn đang ngờ vực vào thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine. Các thước đo rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, từ đó hỗ trợ giá kim loại quý", Grant cho biết. Nga tuần này cáo buộc Ukraine cố tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin, tuyên bố sẽ trả đũa. Ukraine cho rằng các cáo buộc này vô căn cứ.

Ngoài vàng và bạc, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạch kim thêm 5% lên 2.216 USD. Palladium lên 1.639 USD. Từ đầu năm, hai kim loại quý này tăng lần lượt 144% và 81%.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)