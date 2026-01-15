Giá vàng, bạc thế giới cùng lên mức cao mới

Bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo giá vàng lên trên 4.640 USD, còn bạc cũng chạm mốc 92 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 14/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 41 USD lên 4.626 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lập kỷ lục mới tại 4.641 USD. Sáng 15/1, giá hiện giảm về 4.613 USD.

Bất ổn địa chính trị và kinh tế khiến nhà đầu tư tìm đến các công cụ trú ẩn. Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất càng hỗ trợ đà tăng của kim loại quý. Giá vàng có xu hướng diễn biến tốt khi lãi suất giảm.

Giá vàng thế giới xác lập kỷ lục mới trong phiên 14/1. Đồ thị: Kitco

Giá bạc cũng tăng 5,2% lên 91,46 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lập kỷ lục tại 92,23 USD.

"Dự báo trong ngắn hạn của chúng tôi giá bạc sẽ lên 100-144 USD", Alex Ebkarian - COO Allegiance Gold nhận định. Ông cho biết mọi yếu tố hiện tại đều có lợi cho vàng và bạc, đặc biệt là nhu cầu từ người mua ngày càng đa dạng và thị trường đang trong chu kỳ tăng.

Iran đã cảnh báo các nước láng giềng đang cho Mỹ triển khai binh sĩ, rằng Tehran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ nếu Washington can thiệp vào tình hình nước này. Trong khi đó, các bộ trưởng của Đan Mạch và Greenland dự kiến gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định mong muốn kiểm soát Greenland.

Số liệu mới nhất cho thấy doanh số bán lẻ Mỹ tăng vượt dự báo trong tháng 11/2025. Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng cao hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tháng 12 lại yếu hơn dự báo. Nhà đầu tư hiện đặt cược Fed giảm lãi 2 lần năm nay.

Thị trường cũng vẫn lo ngại về tính độc lập của Fed. Tuần này, lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, sau khi chính quyền Trump điều tra hình sự với ông.

Ngoài vàng và bạc, bạch kim và palladium cũng tăng giá. Chốt phiên 15/1, bạch kim tăng 2,4% lên 2.379 USD một ounce. Palladium tăng 1,3% lên 1.862 USD.

Hà Thu (theo Reuters)