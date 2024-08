Giá USD tự do tiếp tục giảm

Giá USD trên thị trường tự do giảm 45 đồng cả hai chiều, xuống 25.450 - 25.530 đồng, mức thấp nhất từ giữa tháng 4.

Sáng nay, các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường đồng loạt hạ giá mua bán đôla Mỹ. Giá USD bán ra tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở phố Hà Trung (Hà Nội) giảm 45-50 đồng so với hôm qua, xuống 25.530-25.550 đồng - mức thấp nhất từ giữa tháng 4. Còn giá thu mua 1 USD quanh 25.440-25.450 đồng.

Tỷ giá tự do bắt đầu giảm mạnh trong hơn một tháng gần đây, đặc biệt từ cuối tuần trước. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 450-470 đồng, tương đương mức giảm gần 2%.

Trong khi đó, tỷ giá tăng nhẹ trên thị trường ngân hàng. Vietcombank tăng 40 đồng hai chiều mua bán so với đóng cửa ngày 15/8, lên mức 24.880 - 25.250 đồng. Tuy nhiên, nếu so với cuối tuần trước, tỷ giá của nhà băng này giảm khoảng 30 đồng cả hai chiều.

Tương tự, BIDV, Techcombank, VietinBank cũng điều chỉnh giá giao dịch đồng bạc xanh hôm nay. Mỗi USD được các nhà băng này bán ra quanh ngưỡng 25.235-25.250 đồng.

Giao dịch USD tại quầy một ngân hàng thương mại ở TP HCM, tháng 11/2022. Ảnh: Thanh Tùng

Trên thị trường quốc tế, USD Dollar Index - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh - ở 102,98 điểm, thấp hơn mức trên 103 điểm vào cuối tuần trước.

Sức mạnh của đồng bạc xanh gần đây đi xuống khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu, lạm phát cũng thấp hơn kỳ vọng. Việc này dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất mạnh tay hơn trong thời gian tới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng 2,9% - lần đầu dưới 3% kể từ năm 2021. Việc này càng củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong phiên họp tháng 9.

Trước đó, tăng trưởng việc làm trong tháng 7 tại nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng chậm hơn đáng kể so với dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021.

Minh Sơn