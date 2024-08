Giá USD tự do giảm mạnh

Giá USD tự do giảm hơn 100 đồng, nâng mức điều chỉnh lên 170 đồng so với đầu tuần, khi đồng bạc xanh gần đây suy yếu.

Sáng 9/8, các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường đồng loạt hạ giá mua bán đôla Mỹ. Theo đó, giá mua bán đồng bạc xanh tại một điểm thu đổi ngoại tệ ở phố Hà Trung (Hà Nội) được niêm yết quanh 25.500 - 25.600 đồng. Một số điểm khác bán USD ở 25.620 - 25.640 đồng. Mức này hạ 100 đồng so với hôm qua.

Trước đó, đầu tuần này, mỗi USD được các điểm này bán ra ở mức 25.750-25.770 đồng. Như vậy, đồng bạc xanh trên thị trường tự do đắt thêm khoảng 170 đồng so với đầu tuần. Còn so với mức đỉnh gần 26.000 đồng vào cuối tháng 6, USD tự do thấp hơn gần 400 đồng, tương đương hạ hơn 1,5%. Mức giao dịch hiện tại cũng tương đương thời điểm giữa tháng 7.

Trên thị trường chính thức, tỷ giá sáng nay giảm nhẹ. Vietcombank hạ 25 đồng hai chiều mua bán, xuống 24.910 - 25.280 đồng. So với đầu tuần, tỷ giá chính thức giảm 40-50 đồng.

Trên thị trường quốc tế, Dollar Index - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh - phục hồi nhẹ sau phiên giảm mạnh hôm 5/8, ở mức 103,17 điểm. Sức mạnh của đồng bạc xanh đi xuống khi kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy yếu, dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phản ứng chậm trong việc giảm lãi suất.

Tại Mỹ, tăng trưởng việc làm trong tháng 7 chậm hơn đáng kể so với dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Bộ Lao động Mỹ cho biết kinh tế nước này chỉ tạo ra thêm 114.000 việc làm trong tháng trước, giảm gần 36% so với tháng 6 và thấp hơn 38% dự báo từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 4,3%. Với diễn biến này, giới phân tích cho rằng khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 và mức giảm lên tới 50 điểm cơ bản (0,5%).

Minh Sơn