Giá USD giảm mạnh

Mỗi USD cuối ngày hôm nay giảm vài chục đồng so với hôm qua và rẻ hơn 200 đồng tính từ đầu tháng 4.

Ngày 8/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 23.262 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/- 3% được quy định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.563-23.960 đồng.

Trong khi đó, các nhà băng đồng loạt giảm mạnh giá bán USD 40-70 đồng. BIDV yết giá là 23.270-23.450, giảm tới 70 đồng một USD so với cuối ngày hôm qua. Mỗi USD mà nhà băng này đang giao dịch rẻ hơn 210-230 đồng so với hồi đầu tháng 4.

Vietcombank cũng giảm 40 đồng một USD so với cuối ngày 7/5, giao dịch ở mức 23.240-23.450 đồng, rẻ hơn 200 đồng so với hồi đầu tháng 4. Giá mua bán tại Sacombank là 23.297-23.507, giảm 50 đồng một USD so với hôm qua. Trên thị trường tự do, giá USD được mua bán quanh mức 23.385-23.435 đồng, cũng hạ vài chục đồng so với phiên trước.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy.

Như vậy, sau gần hai tuần có xu hướng đi xuống, mỗi USD trong ngân hàng hiện xuống mức khá thấp. Trước đó, từ cuối tháng 3, USD đã có tuần liên tiếp lên giá mạnh do ảnh hưởng của thị trường quốc tế khiến Ngân hàng Nhà nước phải can thiệp trực tiếp bằng cách bán USD giá rẻ hơn ngân hàng thương mại.

Trái ngược với USD, giá vàng trong nước ngày 8/5 tăng 100.000-200.000 đồng từ đầu phiên sáng, sau đó quay đầu giảm nhẹ. Còn giá vàng thế giới tăng mạnh vài chục USD trong ngày hôm nay, lên 1.722 USD một ounce ((tính vào lúc 17h30 giờ Việt Nam). Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương với 48,8 triệu đồng.

Quỳnh Trang