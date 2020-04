Giá vàng và USD cùng đi xuống đầu tuần

Mỗi lượng vàng SJC bán ra chiều nay giảm 100.000 đồng, về quanh 48,5 triệu, trong bối cảnh giá thế giới rớt mạnh. USD ngân hàng cũng sụt 30 đồng.

Cuối ngày 27/4, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji báo giá mua vào vàng miếng 48,15 triệu đồng và bán ra ở 48,55 triệu một lượng. Mức giá này so với cuối ngày hôm qua giảm 100.000 đồng ở chiều bán nhưng tăng 100.000 đồng ở chiều mua. Do đó, chênh lệnh mua bán thu hẹp về 400.000 đồng một lượng.

Cùng lúc, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua bán dao động 47,9 - 48,55 triệu đồng, giữ nguyên với ngày hôm qua. Trước đó, vào những ngày cuối tuần rồi, giá vàng SJC đã có sự đi lên 400.000 – 700.000 đồng một lượng.

Trên thị trường thế giới, vào phiên giao dịch châu Âu, giá vàng quốc tế có lúc xuống sát 1.714,6 USD một ounce, giảm hơn 20 USD. Quy đổi, mỗi lượng tương đương hơn 48,7 triệu đồng một lượng (quy đổi theo tỷ giá bán của ngân hàng), về gần giá trong nước.

Lúc 17h, giờ Hà Nội, mỗi ounce đứng 1.717 USD, giảm 12 USD so với mở cửa. Với mức giá này, quy đổi ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 48,85 triệu đồng.

Theo dự báo ngày 24/4 của Eureka Miner, vàng sẽ tiếp tục tăng lên 1.800 USD và lên mức cao hơn trong những tháng tới, cho đến khi có loại vaccine hiệu quả phòng Covid-19 được sản xuất.

Còn theo báo cáo ngày 20/4 có tên "Fed không thể in vàng" của Bank of America, giá kim loại quý trong 18 tháng sẽ tăng lên 3.000 USD một ounce, tức khoảng 83 triệu đồng một lượng trong bối cảnh hàng loạt quốc gia trên thế giới tung kích thích tài khóa và tiền tệ quy mô khổng lồ hỗ trợ kinh tế. Mức giá dự báo lần này của BofA cao hơn nhiều so với dự báo 2.000 USD một ounce trước đó và cao hơn 50% so với mức kỷ lục của kim loại quý này đến nay.

Trên thị trường ngoại hối trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố 23.272 đồng, không đổi so với phiên cuối tuần. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại khác lại điều chỉnh giá USD giảm. Cụ thể, Vietcombank công bố giá ngày 27/4 là 23.370 - 23.550 đồng, giảm 30 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Quỳnh Trang