Giá TV 8K năm nay rẻ hơn năm ngoái từ 30 đến 100 triệu đồng

TV 8K năm nay có giá niêm yết bán thấp hơn 20 đến 30% so với năm ngoái, nhưng vẫn cao so với mặt bằng chung của thị trường.

Từ tháng 4, nhiều siêu thị điện máy bắt đầu niêm yết các mẫu TV 8K đời mới của Samsung và LG.

Năm nay, Samsung có nhiều dòng 8K nhất và giá cũng điều chỉnh giảm mạnh so với năm ngoái. Model QN800A 65 inch ra hồi đầu năm đang được niêm yết ở mức 95,6 triệu đồng, thấp hơn mức 124 triệu đồng của mẫu Q800T năm ngoái. Bản 75 inch cũng có giá 139,9 triệu đồng, rẻ hơn gần 46 triệu đồng so với sản phẩm cùng dòng năm 2020.

Một mẫu TV QLED 8K của Samsung.

Mẫu QN900A 65 inch mới ra mắt gần đây đang được bán với giá 129,9 triệu đồng, thấp hơn 50 triệu đồng so với mẫu Q950TS cùng kích thước ra mắt năm ngoái. Với phiên bản 75 inch, Samsung niêm yết QN900A giá 180 triệu đồng, thấp hơn 60 triệu đồng so với sản phẩm tiền nhiệm cùng kích thước. Bản 85 inch rẻ hơn gần 100 triệu đồng so với mẫu Q950TS 85 inch.

LG cũng điều chỉnh giá các model 8K năm 2021 của mình. Năm nay, hãng điện tử Hàn Quốc này đưa về Việt Nam các dòng Z1, Nano95 thế hệ mới và mẫu Mini-LED QNED99. Trong đó, mẫu Nano95 2021 kích thước 65 inch có giá 79,9 triệu đồng, trong khi năm ngoái là 101 triệu đồng. Bản 75 inch có giá 109 triệu đồng, thấp hơn khoảng 50 triệu đồng so với mức 151 triệu đồng của mẫu 2020.

Model Mini-LED thế hệ mới QNED99 mới xuất hiện ở Việt Nam với mức 139,9 triệu đồng cho bản 75 inch. Năm ngoái, hãng cũng bán một model kích thước tương tự - SM9900 với giá niêm yết 200 triệu đồng. Riêng mẫu Z1 mới của LG đang có giá khá cao - 690 triệu đồng cho bản 88 inch.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán TV 8K thấp hơn, cả Samsung và LG đều không còn cung cấp TV 8K 55 inch như năm ngoái.

Thị trường hiện còn một số hãng khác cung cấp TV 8K, như Sony, Sharp và TCL. Tuy nhiên, các công ty này chưa đưa sản phẩm của năm 2021 về Việt Nam.

Theo các chuyên gia, giá TV 8K ngày càng tốt do năng lực của các nhà sản xuất màn hình đã được cải thiện, cho phép làm ra các tấm nền độ phân giải cao, kích thước lớn hơn, giá rẻ hơn. Tuy nhiên, TV 8K vẫn chưa thể phát triển đại trà do hạn chế về nội dung độ phân giải 8K và giá sản phẩm vẫn khó tiếp cận với đa số người dùng.

Bảo Lâm