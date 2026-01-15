'Giá trị của xe mới so với xe cũ thể hiện khi phanh khẩn cấp'

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở hệ thống phanh. Xe mới đĩa phanh còn dày, bề mặt làm việc đồng đều nên lực hãm ổn định, quãng đường phanh ngắn và ít bị lệch hướng. Ngược lại, xe cũ có thể gặp tình trạng má phanh mòn không đều, đĩa phanh bị xước hoặc cong nhẹ sau nhiều năm sử dụng. Khi phanh gấp, xe dễ rung vô-lăng, mất cân bằng, thậm chí bị văng đuôi nếu lực phanh giữa các bánh không còn đồng đều.

Sự khác biệt tiếp theo đến từ công nghệ hỗ trợ an toàn. Hầu hết xe mới hiện nay đều có ABS, EBD, cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) và nhiều xe còn có hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB). Những công nghệ này giúp bánh xe không bị bó cứng, giữ khả năng đánh lái và tối ưu lực phanh trong tình huống bất ngờ. Trong khi đó, nhiều xe cũ, đặc biệt là xe sản xuất 15-20 năm chỉ có phanh ABS hoặc thậm chí không có hệ thống hỗ trợ nào. Khi phanh gấp, bánh xe dễ bị khóa cứng, xe trượt dài và người lái gần như mất quyền kiểm soát hướng đi.

Lốp xe cũng là yếu tố tạo ra khác biệt lớn. Xe mới thường sử dụng lốp còn gai sâu, độ bám tốt, kết hợp với hệ thống treo và khung gầm còn khỏe giúp xe bám đường khi giảm tốc đột ngột. Xe cũ nếu không được thay lốp đúng hạn, gai mòn hoặc lốp chai cứng sẽ làm giảm đáng kể ma sát với mặt đường, đặc biệt trên đường ướt. Trong tình huống phanh khẩn cấp, xe dễ trượt, quãng đường phanh kéo dài thêm vài mét dễ xảy ra va chạm.

Ngoài ra, độ trễ phản hồi của xe cũng khác nhau. Xe mới có hệ thống lái chính xác hơn, chân phanh nhạy và tuyến tính, giúp người lái dễ kiểm soát lực đạp. Xe cũ, sau thời gian dài sử dụng, có thể xuất hiện độ rơ vô-lăng, bàn đạp phanh chết hoặc ăn không đều, khiến phản ứng của xe chậm hơn so với thao tác của người lái.

Tuy vậy, xe mới không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối và xe cũ cũng không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Một chiếc xe đã qua sử dụng nhưng được bảo dưỡng đúng cách, thay phanh và lốp định kỳ vẫn có thể phanh an toàn. Ngược lại, xe mới nhưng chủ quan, phanh gấp ở tốc độ cao và không giữ khoảng cách vẫn tiềm ẩn rủi ro. Trong mọi trường hợp, hiểu rõ tình trạng chiếc xe mình đang lái và giữ khoảng cách an toàn vẫn là hệ thống an toàn quan trọng nhất.

Nguyên Vũ