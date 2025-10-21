Giả Tịnh Văn sốc khi chồng bị bắt

Diễn viên Đài Loan Giả Tịnh Văn nói sốc và lo lắng khi chồng - Tu Kiệt Khải - bị bắt lúc cô đóng phim xa nhà.

Ngày 21/10, qua công ty quản lý, minh tinh 51 tuổi cho biết đang ghi hình phim ở Macau. Sáng sớm nay, cảnh sát đến nhà, còng tay Tu Kiệt Khải đưa đến trụ sở thẩm vấn. Lúc đó, các con của cô ở nhà, vô cùng sợ hãi. Giả Tịnh Văn lo lắng tình trạng của các con.

Tịnh Văn đón sinh nhật bên chồng con hôm 7/10, sau đó quay lại đoàn phim. Ảnh: Weibo

Về nghi vấn Tu Kiệt Khải từng trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, diễn viên nói: "Anh ấy sẽ phối hợp điều tra, làm rõ sự thật, đó là trách nhiệm của mỗi người".

Theo Next Apple, tại buổi thẩm vấn, Tu Kiệt Khải thừa nhận từng chi 150.000 Đài tệ (129 triệu đồng) để biến hồ sơ của anh thành "bệnh nhân cao huyết áp" nhằm được miễn nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên hồ sơ xét miễn không được duyệt.

Vợ chồng Tịnh Văn nhiều lần sánh đôi ở sự kiện giải trí. Ảnh: LTN

Sau đó, Tu Kiệt Khải chấp nhận vào quân ngũ năm 2016, thời hạn của anh là một năm. Do bạn đời mang thai, sau 5 tháng phục vụ, Tu Kiệt Khải xuất ngũ. Theo luật pháp Đài Loan, làm giả thông tin sức khỏe để trốn nghĩa vụ có thể chịu mức phạt cao nhất là 5 năm tù.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) triệt phá đường dây do người đàn ông họ Trần cầm đầu, phát hiện hàng chục người làm việc lĩnh vực giải trí trốn nghĩa vụ quân sự qua tổ chức do Trần chỉ đạo.

Tu Kiệt Khải và Giả Tịnh Văn kết hôn năm 2015, có hai con gái. Minh tinh từng nói chồng có lúc tự ái, nóng giận nhưng vì cô, anh biết kiềm chế, dừng lại đúng lúc. Hai người trao đổi với nhau khi mâu thuẫn, bù đắp thiếu sót cho nhau. Diễn viên hạnh phúc vì gặp đúng người, sau một lần hôn nhân đổ vỡ. Cô có con riêng với chồng cũ, năm nay 20 tuổi.

Giả Tịnh Văn vai Triệu Mẫn Tịnh Văn đóng Triệu Mẫn. Video: Bilibili

Đôi vợ chồng nổi tiếng ở làng giải trí Hoa ngữ. Kiệt Khải từng đóng Thơ ngây 2, Chung cực Tam Quốc, Hoa đăng chi thượng. Giả Tịnh Văn gây tiếng vang với nhiều phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003, Chí tôn hồng nhan, Thái Bình công chúa.

Như Anh (theo Oriental Daily)