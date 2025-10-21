Chồng 'Triệu Mẫn' Giả Tịnh Văn bị điều tra

Đài LoanDiễn viên Tu Kiệt Khải, chồng Giả Tịnh Văn, bị đưa tới đồn cảnh sát do liên quan vụ án trốn nghĩa vụ quân sự, sáng 21/10.

Theo CNA, cảnh sát áp giải tài tử Tu Kiệt Khải và Trần Bách Lâm (cùng 42 tuổi) tới sở cảnh sát để lấy lời khai.

Sau khi hoàn tất thẩm vấn, cơ quan chức năng sẽ đưa họ tới Viện kiểm sát Tân Đài Bắc để tiếp tục điều tra khả năng hai diễn viên liên quan đường dây hỗ trợ trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm cách thức làm giả hồ sơ khám sức khỏe, chi phí để tránh nghĩa vụ.

Tu Kiệt Khải đeo khẩu trang khi tới sở cảnh sát. Ảnh: Sina

Theo một nguồn tin, Trần Bách Lâm nói từ khi đồng nghiệp Vương Đại Lục bị bắt hồi tháng 2 vì trốn nghĩa vụ, anh canh cánh lo sợ bản thân bị điều tra. Trần Bách Lâm nói thời gian qua mất ăn mất ngủ vì lo âu.

Trần Bách Lâm từng được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2011 vì các vấn đề sức khỏe "hen suyễn, cao huyết áp". Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện phía môi giới "cung cấp dịch vụ làm giả hồ sơ khám sức khỏe" cho tài tử.

Trần Bách Lâm (trái) và Tu Kiệt Khải. Ảnh: UDN

Còn Tu Kiệt Khải vào quân ngũ năm 2016 và được rời khu quân sự sớm thời hạn do đủ điều kiện như "vợ mang thai trên 6 tháng, có con dưới 12 tuổi). Kiệt Khải kết hôn với Giả Tịnh Văn năm 2015, làm cha của con riêng vợ. Cùng năm, minh tinh mang thai.

Dù vậy, Tu Kiệt Khải vướng nghi vấn giai đoạn trước kết hôn, anh liên hệ đường dây cung cấp dịch vụ trốn nghĩa vụ quân sự để làm giả hồ sơ khám sức khỏe.

Vợ chồng Giả Tịnh Văn, Tu Kiệt Khải. Ảnh: Ettoday

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Đài Loan triệt phá đường dây do người đàn ông họ Trần cầm đầu, phát hiện hàng chục người làm việc lĩnh vực giải trí trốn nghĩa vụ quân sự qua băng nhóm do Trần chỉ đạo.

Tu Kiệt Khải và Trần Bách Lâm đều nổi tiếng showbiz Đài. Kiệt Khải từng đóng Thơ ngây 2, Chung cực Tam Quốc, Hoa đăng chi thượng. Hôn nhân của anh và bạn đời hơn 9 tuổi Giả Tịnh Văn nhận quan tâm của khán giả. Tịnh Văn nổi bật màn ảnh Hoa ngữ với nhiều phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003, Chí tôn hồng nhan, Thái Bình công chúa.

Giả Tịnh Văn đám cưới Hôn lễ Giả Tịnh Văn, Tu Kiệt Khải năm 2016. Video: Next Apple

Trần Bách Lâm là ca sĩ kiêm diễn viên, nổi tiếng qua phim Cánh cổng xanh, Núi Quan Âm, Trở lại tuổi 20, The Dreaming Man, Love Sick.

