Nhà đồng sáng lập thứ hai của Pi Network sắp xuất hiện lần đầu

Bà Chengdiao Fan, người sáng lập thứ hai của Pi Network cùng với Nicolas Kokkalis, dự kiến có mặt tại một sự kiện blockchain đầu tháng sau.

Theo thông báo trên blog Pi Network, bà Chengdiao Fan là diễn giả tại sự kiện TOKEN2049 tại Singapore, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 2/10. "Trong sự kiện, tiến sĩ Chengdiao Fan sẽ tập trung vào tiền điện tử và blockchain, những tiện ích và tác động thực sự của chúng với xã hội, phân tích thách thức hiện tại của Web3 và các giải pháp tiềm năng để thúc đẩy không gian tiền điện tử hướng tới tiện ích thực tế", thông báo của Pi Network có đoạn.

Đồng sáng lập Pi Network Chengdiao Fan. Ảnh: MinePi

Bà Fan là một trong ba sáng lập của Pi Network, bên cạnh Nicolas Kokkalis và Vincent McPhillip vào năm 2019. Kokkalis giữ vai trò trưởng bộ phận công nghệ, Fan làm trưởng bộ phận sản phẩm và McPhillip phụ trách cộng đồng. Tuy nhiên, McPhillip rời dự án vào tháng 2/2021 vì bất đồng quan điểm.

Hai sáng lập còn lại ít xuất hiện trước công chúng. Bà Fan thậm chí chưa xuất hiện lần nào dưới vai trò sáng lập của Pi Network trên truyền thông. Tài khoản X của bà, được dẫn trên website Pi Network, không có bất kỳ hoạt động nào khi truy cập. Trong khi đó, tài khoản X của dự án vẫn đăng mỗi tuần 2-3 bài viết. Do đó, TOKEN2049 được đánh giá là dịp hiếm hoi bà hiện diện sau quãng thời gian "ở ẩn".

TOKEN2049 xác nhận sự tham gia của bà Fan với vai trò diễn giả, còn Pi Network là một trong các nhà tài trợ. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 25.000 người tham dự, 300 diễn giả và 500 đơn vị triển lãm từ khắp nơi trên thế giới, gồm nhà sáng lập, CEO, nhà đầu tư, nhà phát triển và nhà hoạch định chính sách về tiền điện tử với nội dung giáo dục, gặp gỡ, hackathon và cơ hội phát triển kinh doanh.

Theo CCN, việc bà Fan làm diễn giả tại TOKEN2049 có thể mang lại những dấu hiệu tích cực cho dự án. Dù vậy, trang này "không kỳ vọng nhiều", bởi thực tế trước đó, Kokkalis cũng xuất hiện trên truyền thông sau nhiều năm và có chia sẻ về blockchain, nhưng dự án gần như không có chuyển biến mới.

Thực tế, thị trường phản ứng không mấy tích cực sau khi thông tin bà Fan dự TOKEN2049. Từ đầu tuần, khi bà có tên trong danh sách và sau đó blog Pi Network xác nhận, giá Pi chỉ tăng nhẹ từ 0,34 USD lên 0,36 USD mỗi đồng dù thị trường tiền số khá tích cực tuần qua. Nếu tính từ mức đỉnh 3 USD mỗi đồng đầu năm nay, token này đã mất gần 90% giá trị.

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch.

Dù đã công bố "mở mạng", dự án vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract) cũng như chưa công khai nguồn mở. Thời gian qua, đội ngũ đứng sau chỉ đưa ra một số thay đổi cho dự án, như đấu giá tên miền, tính năng mua sắm PiFest cùng vài ứng dụng nhỏ. Gần nhất, dự án cho biết bắt đầu nâng giao thức Stellar từ phiên bản 19 lên 23, cho phép mở rộng các lớp chức năng và kiểm soát mới - động thái được đánh giá là tiến thêm một bước đến mở mạng hoàn toàn.

Duy Phong