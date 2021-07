Giá thuê đất công nghiệp lập đỉnh mới

Trong quý II, giá thuê bình quân đất công nghiệp phía Nam đạt 113 USD (2,6 triệu đồng) mỗi m2 theo chu kỳ thuê, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Báo cáo thị trường bất động sản công nghiệp các tỉnh phía Nam của JLL cho biết, trong quý II, bất chấp đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, giá thuê đất công nghiệp tại 4 tỉnh thuộc vùng TP HCM (gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục leo thang. Khảo sát giá thuê này được tính bình quân tại 4 tỉnh trên cùng TP HCM.

Suốt 3 tháng qua, các chủ đầu tư khu công nghiệp tại phía Nam thiết lập vùng đỉnh mới với giá thuê đất công nghiệp trung bình vọt lên 113 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) một m2 cho chu kỳ thuê, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi giá thuê nhà xưởng xây sẵn đạt trung bình ở mức 4,5 USD (105.000 đồng) mỗi m2 một tháng cho toàn khu vực, chỉ tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ. Giữa đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, thị trường nhà xưởng xây sẵn chưa ghi nhận nguồn cung mới tham gia vào thị trường, nguồn cung hiện hữu đạt 3,2 triệu m2 sàn.

Khu công nghiệp Tân Tạo. Ảnh: Quỳnh Trần.

Quý vừa qua, thị trường đất công nghiệp cho thuê ở miền Nam ghi nhận thêm nguồn cung mới từ khu công nghiệp Trần Anh Tân Phú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dự án này do Trần Anh Group làm chủ đầu tư, nâng tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại miền Nam lên 25.220 hecta. Với nguồn cung dồi dào, Long An tiếp tục gia tăng thu hút đầu tư, cùng với hai thủ phủ công nghiệp lâu đời là Bình Dương và Đồng Nai tạo thành cụm vệ tinh thế kiềng ba chân vây quanh TP HCM.

Trong quý II, bất chấp đại dịch bùng phát và diễn biến khó lường, nhiều giao dịch bất động sản công nghiệp được hoàn tất tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các thỏa thuận thuê đất chủ yếu đến từ các nhà sản xuất công nghiệp nặng yêu cầu quỹ đất rộng lớn. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn đạt lần lượt 85% và 86%.

Hiện các tỉnh phía Nam liên tục cải thiện và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng, điển hình các dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, tất cả đều nằm ở các thị trường công nghiệp chủ lực xung quanh TP HCM. Diễn biến này tạo động lực thúc đẩy bất động sản công nghiệp, logistics, hậu cần phát triển thuận lợi hơn.

JLL dự báo, giá thuê đất công nghiệp tại khu vực miền Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Đối với nhà xưởng xây sẵn, khoảng 940.000 m2 mới sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm 2021 nếu tình hình dịch bênh được kiểm soát.

Trung Tín