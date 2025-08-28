'Khóc dùm' chủ nhà 5 tỷ đồng cho thuê 8 triệu một tháng

Chung cư trở thành kênh đầu tư thay vì nơi an cư vì mua rồi cho thuê dù thấp hơn lãi tiết kiệm nhưng vẫn lời to nhờ tăng giá.

Tôi thấy nhiều người thắc mắc trên mạng xã hội: Vì sao có người bỏ 5 tỷ mua nhà rồi cho thuê 8 triệu đồng một tháng? Gửi ngân hàng rồi rung đùi thu tiền lãi cũng còn hơn.

Nhiều người khác đưa ra phân tích: Nhà 5 tỷ thì mỗi năm thu được 96 triệu tiền cho thuê và căn hộ có thể tăng giá từ 500 triệu đến một tỷ đồng. Còn gửi ngân hàng với lãi suất 5,5% thì lãi 275 triệu đồng. Bạn chọn bên nào?

Dĩ nhiên, theo quán tính chúng ta ai cũng sẽ chọn phương án đầu. Nhưng - lại có chữ nhưng rằng có nhiều biến số kèm theo khiến bài toán này không dễ giải như vậy.

Tôi biết một trường hợp, mua căn hộ chung cư trị giá hơn 3 tỷ, trong đó hơn nửa số tiền là vay ngân hàng. Lúc đầu, khi được ưu đãi lãi suất, số tiền thuê mỗi tháng có thể tạm trang trải.

Nhưng đến khi hết thời gian "trăng mật", lãi suất thả nổi, gặp thời điểm khó khăn thu nhập, đành về nhà bố mẹ ruột ở vùng ven ở, cho thuê căn hộ. Nhưng oái ăm, tiền cho thuê căn hộ lại cũng chưa bằng một nửa số phải trả ngân hàng.

Cuối cùng, họ đành rao bán căn hộ. Nhưng điều khó ở chỗ là để có lời thì giá bán phải cao, trong khi thị trường lúc đó ít người mua bằng tiền mặt. Căn hộ nằm im trên sàn rao vặt, càng để lâu càng sốt ruột.

Thực tế, thị trường bất động sản Việt Nam nhiều năm qua gắn với một quán tính, tài sản sẽ luôn tăng giá. Từ đó, nhiều người tin rằng chỉ cần mua là sẽ lời, bất kể là căn hộ chung cư hay nhà phố.

Thế nhưng, khác với đất nền có thể chờ tăng giá nhờ quỹ đất khan hiếm, chung cư có vòng đời và giá trị sử dụng hữu hạn. Sau 5-10 năm, căn hộ xuống cấp, phí bảo trì, sửa chữa tăng thêm, thậm chí khó giữ được giá trị ban đầu.

Một yếu tố khác không kém phần quan trọng là tính thanh khoản. Với căn hộ vài tỷ đồng, khi muốn bán phải tìm được người có sẵn tiền mặt lớn hoặc vay được ngân hàng. Người mua thường chấp nhận trả giá, cò kè bớt một thêm hai thấp hơn kỳ vọng của chủ nhà. Còn chủ nhà, nếu ôm tâm lý không bán lỗ, thì dễ rơi vào cảnh kẹt vốn.

Điều đáng bàn hơn cả là tâm lý thổi giá khiến chung cư trở thành kênh đầu tư thay vì nơi an cư. Người mua thực sự cần nhà để ở lại bị đẩy ra ngoài lề vì giá bị đội quá cao. Khi nhà ở được biến thành công cụ đầu cơ, thị trường dễ rơi vào trạng thái méo mó, căn hộ mới xây bị thổi lên gấp đôi, trong khi hàng loạt dự án đã bàn giao thì nằm chờ khách thuê, khách mua.

Vậy đâu là lối đi hợp lý? Với người có tiền nhàn rỗi, việc mua bất động sản để tích lũy lâu dài vẫn là một lựa chọn. Nhưng với những ai đi vay ngân hàng, cần cân nhắc kỹ lưỡng: Thu nhập ổn định có đủ gánh nợ? Giá trị tài sản có thực sự tăng như kỳ vọng? Lúc cần tiền gấp có bán được ngay?

Cũng giống như trường hợp thắc mắc về nhà 5 tỷ cho thuê 8 triệu như vậy. Nếu không tính đủ hết các biến số, một câu hỏi thắc mắc thông thường về tài chính, sẽ rất dễ bị biến thành lời mỉa mai "khóc thuê, khóc hộ" chủ nhà vì "người có tiền không cần dạy cách chi tiêu", nếu như 5 tỷ đồng mua căn hộ đó không đi vay đồng nào.

Thanh Lâm