Giá thuê căn hộ dịch vụ quý cuối năm ngoái giảm 6%

TP HCMCuối năm 2021, giá thuê căn hộ dịch vụ tại thành phố đạt 485.000 đồng một m2 một tháng, giảm 6% theo năm, nhiều dự án ngủ đông.

Báo cáo tổng kết căn hộ dịch vụ TP HCM năm 2021 của Savills Việt Nam cho biết, quý IV năm ngoái, thị trường này tiếp tục suy giảm nguồn cung với gần 500 căn từ 16 dự án hạng B và C đã đóng cửa. Giá thuê trung bình toàn thị trường căn hộ dịch vụ đạt hơn 485.000 đồng một m2 một tháng, giảm 6% theo năm do tất cả hạng A, B và C đều ghi nhận giảm giá thuê để kích cầu.

Phân khúc hạng C có giá thuê ghi nhận giảm mạnh nhất, rớt 11% so với cùng kỳ do phân khúc này chịu sự cạnh tranh gay gắt từ loại hình căn hộ mua để cho thuê. Các dự án căn hộ dịch vụ hạng A và B giảm giá gián tiếp bằng các ưu đãi như: miễn phí chỗ đậu xe ôtô, bữa sáng cho trẻ em, tăng phụ cấp điện nước và tặng phiếu mua sắm.

Hàng trăm căn hộ dịch vụ tại TP HCM đóng cửa trong năm 2021 do chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19 lần thứ tư. Hầu hết dự án đóng cửa đều có nhà vận hành còn thiếu kinh nghiệm quản lý, cộng thêm nhu cầu thuê không ổn định từ khách thuê dài hạn, và sự cạnh tranh gây gắt từ căn hộ mua để cho thuê và khách sạn khiến giá thuê vẫn tiếp đà suy giảm.

Thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê tại khu trung tâm TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Trong khi đó, báo cáo thị trường căn hộ dịch vụ năm 2021 của Collier Việt Nam cho biết, giá thuê căn hộ dịch vụ 12 tháng qua đang ở mức thấp nhất nửa thập niên. Bình quân giá thuê căn hộ dịch vụ hạng A ghi nhận 29 USD một m2 một tháng và 23 USD một m2 một tháng cho phân khúc hạng B. Do tác động của đại dịch khiến thị trường này hụt mất khách thuê quốc tế, một số dự án căn hộ dịch vụ được chuyển đổi thành các khu cách ly để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Giá thuê của các căn hộ dịch vụ ở TP HCM đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt do nhiều nơi giảm giá để thu hút khách hàng sử dụng căn hộ dịch vụ của họ khi một thời gian dài đóng cửa hoặc không có khách lưu trú ngắn hạn. Hiện các dự án căn hộ dịch vụ hạng A và B vẫn ghi nhận tỷ lệ trống 40-50% trong khi hạng C vẫn chưa cải thiện được tỷ lệ lấp đầy và đóng cửa nhiều.

Một số dự án căn hộ dịch vụ được chuyển đổi thành các khu cách ly để ứng phó với đại dịch cho khách Việt kiều hồi hương.

Cả hai đơn vị khảo sát này đều dự báo trong năm 2022 nếu tín hiệu khả quan của sự hồi phục kinh tế diễn biến tích cực, tỷ lệ tiêm chủng cao, việc nới lỏng các quy định nhập cảnh với người nước ngoài và nối lại đường bay quốc tế, thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê có thể kỳ vọng cải thiện từng bước.

Trung Tín