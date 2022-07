Giá thịt lợn tăng, Trung Quốc tính mở kho dự trữ chiến lược

Trung Quốc cân nhắc biện pháp giải phóng dự trữ quốc gia và yêu cầu các lò mổ tăng nguồn cung, khi giá thịt lợn tăng hơn 30%.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) hôm nay cho biết đang xem xét "giải phóng kho dự trữ thịt lợn trung ương" nhằm kiềm chế đà tăng đột biến của giá thịt thời gian qua. NDRC cũng yêu cầu chính quyền các địa phương giải phóng nguồn cung thịt lợn kịp thời để ngăn giá tiếp tục tăng.

NDRC cho rằng tình trạng các nhà cung cấp thịt lợn "găm hàng một cách mù quáng" chờ giá tăng thêm đã khiến thị trường thịt lợn ở Trung Quốc biến động mạnh. Cuối tháng trước, thịt lợn ở Trung Quốc được bán với giá cao hơn 32% so với hồi tháng 6/2021.

NDRC yêu cầu các nhà cung cấp lớn phải giết mổ lợn thường xuyên hơn và cảnh báo về hành vi găm hàng.

Một cửa hàng thịt lợn ở Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 6/2020. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Trung Quốc dự trữ một lượng lớn thịt lợn đông lạnh trong kho như một biện pháp bình ổn giá, đặc biệt là trong thời gian cao điểm như Tết Nguyên đán. Thịt lợn là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất ở Trung Quốc, với trung bình người dân nước này ăn hơn 25 kg thịt mỗi năm, theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hầu như không bị ảnh hưởng bởi giá lương thực tăng vọt trên toàn cầu do xung đột Nga - Ukraine gây ra. Tuy nhiên, giá thịt lợn Trung Quốc đã bị ảnh hưởng sau khi các trang trại lợn ở nước này bị dịch tả lợn châu Phi tàn phá trong những năm gần đây.

Năm 2019, giới chức Trung Quốc đã phải giải phóng nguồn cung thịt lợn từ các kho dự trữ chiến lược để kiềm chế giá do tác động của dịch tả lợn châu Phi.

"Khi giá lợn tiếp tục tăng, người chăn nuôi được hưởng lợi, với khoản lợi nhuận khoảng 60 nhân dân tệ (9 USD) mỗi con", chuyên gia Wang Zuli của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc nói hồi tháng 6. "Chúng ta có thể nói những ngày đen tối nhất với người chăn nuôi đã qua".

Even Pay, nhà phân tích tại công ty tư vấn Trivium China, nói rằng trong thời kỳ giá lợn tăng cao, người chăn nuôi thường trì hoãn bán lợn vì cho rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu bán muộn vài tuần.

"Nhưng nếu giá lợn tăng do các yếu tố thị trường thực tế thay vì do đầu cơ, giải phóng kho dự trữ sẽ không mang lại nhiều tác động", Even Pay nói, lưu ý giá thức ăn gia súc và năng lượng trên toàn cầu cao, cũng như nhu cầu tiêu thụ thịt lợn lớn từ các nhà hàng sau thời kỳ phong tỏa ngăn Covid-19.

Thanh Tâm (Theo AFP)