Chồng giao nhiệm vụ 'nhà 9 người ăn Tết với 5 triệu đồng'

Số tiền ấy chỉ đủ nấu cơm như ngày bình thường, nhưng hễ có khách là bị hỏi 'đồ ăn đâu?'.

Nếu có ai hỏi chồng mỗi tháng kiếm bao nhiêu tiền thì tôi chịu, không trả lời được vì tôi không biết. Gần 10 năm lấy nhau, tôi không biết chồng kiếm bao nhiêu mỗi tháng.

Nhưng chi phí sinh hoạt thì đưa khoán bất kể giá cả ngoài chợ thế nào. Tiền sắm Tết cũng vậy. Năm nay, tiền ăn Tết của gia đình tôi được ấn định là 5 triệu đồng.

Ngoài chợ, thịt heo ba rọi gần 150.000 đồng một kg, rau củ tăng giá, chưa kể quần áo, giày dép cho con, bánh trái, trà nước đón khách. Nhà lại có bố mẹ chồng, thêm gia đình em gái chồng về chơi.

Vợ chồng tôi, hai đứa con, bố mẹ chồng, gia đình em gái chồng ba người, tổng cộng là 9 người. Bao nhiêu là khoản chi, sao lại kỳ vọng tôi có thể tiêu ngần ấy khoản chỉ với 5 triệu đồng nhỉ?

Những năm trước cũng vậy, khách đến nhà, mâm cơm như ngày thường thì bị hỏi "đồ ăn đâu, sao Tết mà thiếu thế?". Tiền ít nhưng trách nhiệm nhiều, áp lực dồn hết về một phía như vậy?

Lo liệu một cái Tết gia đình 10 người chỉ với ngần ấy tiền thì chỉ đủ ăn uống qua loa ngày hai nữa. Những năm trước với mong muốn hai con có cái Tết đầy đủ nên tôi cứ phải bù tiền vào. Năm nay, tôi quyết định không lấy tiền riêng ra bù vào nữa. Tôi làm như vậy có quá thẳng thừng không? Hay là tôi nên tìm lý do để 3 mẹ con về nhà ngoại ăn Tết?

Miến