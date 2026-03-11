Căn hộ 2 tỷ bỏ trống vì cho thuê tháng 6,5 triệu bị chê đắt

Tốn một tháng tiền thuê cho môi giới và tiền thuế phí khiến chủ nhà cho rằng mức giá này không đắt.

Một người quen của tôi mua căn hộ giá khoảng 2 tỷ đồng, cách trung tâm TP HCM hơn 20 km. Sau khi hoàn thiện nội thất cơ bản, thông qua môi giới, anh rao cho thuê với giá 6,5 triệu đồng mỗi tháng.

Thế nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là nhiều người đi xem nhà lại lắc đầu, chê ở vị trí này mà cho thuê với giá đó thì hơi cao. Có người mặc cả xuống còn 5-5,5 triệu đồng. Còn muốn giá 6,5 triệu đồng thì phải hoàn thiện nội thất.

Kỳ kèo bớt một thêm hai nên căn hộ bỏ trống vài tháng nay vẫn chưa tìm được người thuê. Ta tạm tính tỷ suất lợi nhuận của căn hộ như sau: 6,5 triệu × 12 tháng = 78 triệu đồng.

Giá mua căn hộ khoảng 2 tỷ đồng. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận cho thuê khoảng 3,9% một năm. Một tỷ suất cao so với mặt bằng chung hiện nay mà theo tôi là nhiều người đầu tư ao ước.

Đó còn chưa tính vào phần phí bảo trì, sửa chữa đồ hư, thời gian trống phòng, chi phí môi giới khi tìm khách mới. Thường là tốn một tháng tiền thuê cho môi giới nếu họ kiếm được khách. Vì vậy, thực nhận của chủ nhà chỉ là tiền của 11 tháng cho thuê.

Trong khi đó, nếu gửi tiết kiệm ngân hàng, nhiều thời điểm lãi suất cũng dao động quanh mức này. Mà gửi ngân hàng thì không phải lo sửa máy lạnh, thay bóng đèn hay tìm người thuê. Nếu mua vàng thì đã thắng đậm.

Nghịch lý vì thế bắt đầu xuất hiện. Người thuê thì thấy giá 6,5 triệu là cao.

Còn chủ nhà lại thấy mức đó không hề cao. Người thuê luôn so sánh nhiều căn hộ khác nhau trong cùng khu vực. Chỉ cần thấy căn nào rẻ hơn vài trăm nghìn đồng là đã cân nhắc.

Trong khi đó, chủ nhà lại nhìn từ phía chi phí đầu tư: tiền mua nhà, tiền nội thất, tiền vay ngân hàng, tiền phí quản lý...

Khoảng cách giữa hai cách tính này khiến thị trường cho thuê nhiều lúc rơi vào tình trạng khá lạ: căn hộ có thể để trống, nhưng giá thuê vẫn khó giảm sâu. Bởi nếu giảm quá thấp, việc cho thuê gần như không còn ý nghĩa đầu tư.

Tôi nghĩ rằng với việc lãi suất cho vay mua nhà lên cao như hiện nay, cuối năm nay hoặc đầu năm tới là thời cơ người mua nhà để ở. Vì người mua đầu tư ít dám xuống tiền trong giai đoạn này.



Nhiều người bảo điều quan trọng là giá căn hộ tăng bao nhiêu trong tương lai chứ không phải tiền cho thuê hàng tháng. Nhưng xin hỏi, chủ nhà có gồng được đến lúc giá căn hộ tăng cao và bán chốt lời hay không?

