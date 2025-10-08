Bỏ nghề IT đi buôn đất kiếm 600 triệu một ngày

Từ khoản tiền nho nhỏ làm ngành IT, tôi lướt sóng bất động sản ăn chênh lệch, tài sản nở ra rất nhanh.

"Ngày xưa, lúc mới ra trường ngành Công nghệ Thông tin, tôi cũng thề thốt kinh lắm, rằng tôi quyết sẽ giàu lên bằng công nghệ và marketing vì thời đó tôi khá dị ứng với sale bất động sản.

Sau đó cũng có một số thành công nhất định, có tích lũy được khoản tiền nhỏ, tôi được người bạn rủ đi đầu tư bất động sản ở quận 9 (cũ), TP HCM từ năm 2015.

Từ đó tôi bỏ nghề chính và chỉ tập trung vào đầu cơ BĐS, lướt sóng, ăn chênh. Có khi một căn nhà phố sau ngày mở bán đã chênh được 300-600 triệu đồng trong ngày, tài sản nở ra rất nhanh. Đến giờ, 70% tài sản của tôi có được là từ việc đầu cơ.

>> Siết cho vay người mua nhà thứ hai trở đi sẽ hạn chế đầu cơ?

Tôi biết việc này cũng chả hay ho gì nên không bao giờ chia sẻ hay khoe khoang với ai. Nhưng phải thừa nhận, cuộc chơi đầu cơ là hấp dẫn nhất, thay vì phải đi lao động áp lực rất nhiều".

Độc giả Huy Hoang từng tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, kể lại câu chuyện "làm giàu" của mình, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận về chuyện "đầu cơ" nhà đất như trên. Bình luận này được viết sau bài Hơn một nửa căn hộ tại TP HCM có giá trên 100 triệu mỗi m2. Theo đó, mặc dù nguồn cung cải thiện mạnh, giá bán căn hộ tại TP HCM vẫn neo ở mức cao với hơn một nửa rổ hàng có giá trên 100 triệu đồng mỗi m2.

Trong khi đó, nhìn ở góc độ vĩ mô, độc giả nickname Kevin Dương cho rằng việc giá nhà liên tục tăng là hệ quả tất yếu: "Tôi vừa đọc tin, giá vàng đã vượt mốc 140 triệu đồng một lượng. Nói để thấy bây giờ giá cả đều leo thang rất nhanh.

Bất động sản với nhiều chi phí đầu vào đều tăng, đặc biệt là tiền đất đang được áp theo giá thị trường, nên giá bán tăng cao cũng là tất yếu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đã phân tích chỉ rõ, lý do cốt lõi khiến căn hộ liên tục tăng giá là vì nguồn cung vẫn rất hạn chế".

Với kinh nghiệm đi tìm nhà, độc giả nickname vo9262205 nói: "Nguồn cung căn hộ ở TP HCM đúng là vẫn đang khá hạn chế. Tôi đi tìm nhà suốt mấy tháng nay, thấy hầu như chỉ có mấy dự án cũ đã hoàn tất pháp lý mới mở bán được. Còn nhiều dự án tiềm năng vẫn nằm chờ thủ tục nên thị trường nhìn chung chưa thật sự khởi sắc".

Theo tính toán của một đơn vị nghiên cứu thị trường, với mức giá trung bình hiện nay, một hộ gia đình thu nhập khá (1,3 tỷ đồng mỗi năm) cần khoảng 9-10 năm làm việc để sở hữu căn hộ tiêu chuẩn 70 m2 (giá 85-95 triệu đồng mỗi m2, chưa bao gồm VAT).

Trong khi đó, nhóm thu nhập thấp dưới 200 triệu đồng mỗi năm gần như không có khả năng tiếp cận nhà thương mại, khi cần ít nhất hơn 35 năm tích lũy mới đủ tài chính. Xu hướng này phản ánh khoảng cách ngày càng rộng giữa thu nhập và giá bất động sản.

Độc giả Sang Nguyen cho rằng đang cân nhắc việc dốc toàn bộ tài chính để sở hữu nhà khi giá quá cao:

"Với tôi, nhà chỉ là chỗ che nắng che mưa, không đáng để dồn cả đời tích cóp mua bằng mọi giá. Nhiều người mặc định phải có nhà ở trung tâm thành phố mới 'xứng', nhưng tôi không hiểu sao phải trả số tiền khổng lồ cho một căn hộ chật hẹp, trong khi cùng số tiền đó có thể mua nhà rộng rãi hơn ở ngoại thành hoặc tỉnh giáp ranh với giá rẻ hơn nhiều.

Thực tế, đất ở các khu vực như Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè (cũ) hay các tỉnh giáp ranh như Tây Ninh, Đồng Nai vẫn còn khá mềm, chỉ bằng một phần ba hoặc một nửa so với giá đất nội đô. Hạ tầng giao thông kết nối ngày càng tốt.

Thời nay, tôi muốn tận hưởng tuổi trẻ, dùng tiền để đầu tư học tập, du lịch, trải nghiệm và chuẩn bị cho tuổi già bằng cách tích lũy để sau này vào viện dưỡng lão chất lượng cao, có người chăm sóc, có bạn bè trò chuyện.

Với tôi, hạnh phúc không nằm ở mảnh đất hay bốn bức tường mà ở sự tự do và an tâm. Sống ở đâu cũng được, miễn thoải mái, không áp lực tài chính và còn dư dả để dành cho điều ý nghĩa hơn. Nhà chỉ là nơi để về, không nên biến thành sợi xích trói buộc cả đời".

Hữu Nghị tổng hợp