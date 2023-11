Giá nhà ở Trung Quốc giảm 4 tháng liên tiếp

Giá nhà mới đã giảm tháng thứ tư liên tiếp, với số lượng thành phố bị ảnh hưởng nhiều kỷ lục kể từ đỉnh điểm của đại dịch.

Giá nhà mới trong tháng 10 tiếp tục giảm 0,3% so với tháng trước, sau khi giảm 0,2% trong tháng 9, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS).

Trong 70 thành phố được thống kê, có đến 56 báo cáo giá nhà giảm vào tháng trước, mức nhiều nhất kể từ tháng 10/2020, tăng từ 54 thành phố hồi tháng 9. Giá nhà tại ba thành phố lớn là Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu đều giảm trong tháng qua.

Một công nhân đi qua dự án đang xây dựng ở Bắc Kinh ngày 14/4/2022. Ảnh: Reuters

Đối với nhà ở hiện hữu, dữ liệu của NBS cho biết 67 thành phố có giá tháng 10 giảm so với tháng liền trước, tăng so với 65 thành phố trong tháng 9. Ma Hong, chuyên gia phân tích cấp cao của Zhixin Investment Research, cho biết lý do quan trọng nhất khiến giá giảm là nhu cầu yếu.

"Khách hàng không biết liệu những ngôi nhà mà họ mua có được giao đúng hạn như chủ đầu tư đã hứa hay không", ông nói thêm. Nomura ước tính có khoảng 20 triệu căn hộ được bán nhưng chưa được xây dựng hoặc bị trì hoãn. Con số này tương đương gấp 20 lần số căn hộ còn dang dở của Country Garden tính đến cuối năm 2022.

Từng là động lực tăng trưởng quan trọng, chiếm khoảng 25% nền kinh tế Trung Quốc, chính sách 3 lằn ranh đỏ đã khiến nhiều nhà phát triển bất động sản bị siết thanh khoản, tăng rủi ro vỡ nợ và nhiều dự án đóng băng. Liu Aihua, người phát ngôn NBS đánh giá thị trường bất động sản vẫn đang điều chỉnh và chuyển đổi, đồng thời sẽ có những "bước ngoặt" trong quá trình phục hồi kinh tế.

Bắc Kinh đã triển khai một loạt biện pháp hỗ trợ, bao gồm nới lỏng hạn chế mua nhà và cắt giảm chi phí vay nhưng khách hàng vẫn thận trọng. "Người dân vẫn không chắc chắn về tăng trưởng thu nhập và lợi tức đầu tư tài chính trong nước thấp. Họ ngần ngại mua món đồ lớn như một ngôi nhà", Ma Hong nêu.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc có kế hoạch cung cấp ít nhất 137 tỷ USD lãi suất thấp cho các chương trình cải tạo đô thị và phát triển nhà ở giá rẻ. Zhang Dawei, nhà phân tích tại cơ quan bất động sản Centaline cho rằng các chính sách bất động sản, đặc biệt là ở các thành phố hạng nhất, cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. "Giá nhà dự kiến tiếp tục giảm trong mùa thấp điểm truyền thống là tháng 11 và tháng 12", ông dự báo.

Anh Kỳ (theo Reuters)