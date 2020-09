Giá nhà leo thang suốt mùa dịch

Bình DươngBa quý đầu năm nay, căn hộ tại Dĩ An và Thuận An từ 22-25 triệu đồng mỗi m2 đã vọt lên vùng giá mới 33-37 triệu đồng.

Khảo sát của VnExpress cho thấy, gần 9 tháng qua, diễn biến thị trường nhà chung cư tại Bình Dương liên tục xuất hiện đà tăng giá mạnh bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. Top 4 dự án được công bố hoặc chào bán ra thị trường Bình Dương từ đầu năm 2020 đến nay có mức giá 33-37 triệu đồng mỗi m2 chưa gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), đều tọa lạc tại 2 điểm nóng Dĩ An và Thuận An.

Cụ thể, một dự án phức hợp quy mô 1.000 căn hộ tọa lạc tại Thuận An, Bình Dương do chủ đầu tư đến từ TP HCM phát triển đang chào giá ở ngưỡng 37 triệu đồng mỗi m2, chưa bao gồm VAT. Cùng tương đồng về khung giá chào ra thị trường, dự án quy mô 400 căn nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 1K, thuộc Dĩ An, mở bán trong tháng 9 có giá 37 triệu đồng mỗi m2 chưa bao gồm thuế.

Trong khi đó, dự án quy mô 800 căn, view sân golf, tại Thuận An mở bán trong nửa đầu năm 2020 do một chủ đầu tư nắm quỹ đất rất lớn tại Bình Dương bung hàng có giá 35-37 triệu đồng mỗi m2. Riêng dự án thuộc địa phận Dĩ An, Bình Dương nhưng nằm gần Làng Đại học TP HCM quy mô 2.000 căn đang được chào bán hàng tuần, có giá 33-37 triệu đồng mỗi m2.

Nếu cộng gộp cả VAT, đơn giá mỗi m2 căn hộ cao nhất Bình Dương vọt lên 36,3-40,7 triệu đồng mỗi m2. Mức giá này đã tăng 1,6 lần so với mặt bằng căn hộ tại đây vào năm 2018-2019 (dao động 22-25 triệu đồng mỗi m2).

Một dự án căn hộ đã đi vào hoạt động tại Bình Dương. Ảnh: Habitat.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Châu Á xác nhận, 9 tháng qua Dĩ An có lợi thế giáp ranh Sài Gòn và Thuận An là thủ phủ của khu công nghiệp VSIP, đang trở thành hai điểm nóng bung hàng chục nghìn căn hộ tại Bình Dương. Song song với diễn biến bùng nổ nguồn cung là giá nhà tại đây cũng leo thang trong suốt hai đợt Covid-19.

Ông Hạnh nhận xét, kể từ năm 2018 đến nay, Sài Gòn không có nhiều dự án mới do vướng thủ tục pháp lý trong khi Bình Dương có chính sách mời gọi đầu tư thông thoáng. Lợi thế này giúp thu hút các doanh nghiệp địa ốc từ TP HCM đổ xô về thủ phủ công nghiệp này. Các dự án mở bán tại đây, vốn là tỉnh giáp ranh với TP HCM, bắt đầu thu hút người mua để ở và đầu tư từ năm 2019. Nhờ giá giao dịch bình quân ở ngưỡng vừa túi tiền 22-25 triệu đồng mỗi m2 nên các dự án chung cư tại Bình Dương nhanh chóng cháy hàng.

"Đây là khởi nguồn của làn sóng các doanh nghiệp địa ốc TP HCM đổ về Bình Dương giải cơn khát dự án. Song cũng từ cơn lốc này, giá nhà tại thủ phủ công nghiệp đã lật sang trang mới", ông Hạnh nói.

Chuyên gia này phân tích thêm, bất động sản công nghiệp thời gian gần đây hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nên các khu công nghiệp tại Bình Dương phát triển mạnh. Nhu cầu căn hộ cho thuê cao trong khi dự án sẵn sàng cho thuê giai đoạn 2018-2019 chưa nhiều, nhà đầu tư có thể đạt mức giá cho thuê khai thác tốt. Hiệu suất cho thuê trên dòng vốn của căn hộ tại Bình Dương cũng hấp dẫn hơn so với TP HCM.

CEO Ngọc Châu Á cũng cho rằng, chính vì dựa vào tỷ lệ khai thác này các chủ đầu tư phát triển những dự án sau đã định vị lại giá trị căn hộ bán và bắt đầu đẩy lên một mặt bằng giá mới. Thêm tiện ích, kéo giãn thanh toán, cạnh tranh quỹ đất thông qua đấu giá, lại nâng từ phân khúc bình dân hoặc trung cấp lên thành dự án cao cấp đã đẩy giá căn hộ vọt lên 33-35-37 triệu đồng mỗi m2.

Ông Hạnh dự báo, với nguồn cung tăng chóng mặt và giá cũng leo thang suốt 9 tháng qua, cộng thêm đại dịch tác động tiêu cực đến tâm lý người mua, thị trường nhà ở tại Bình Dương có thể đứng trước thách thức về khả năng hấp thụ và cạnh tranh khốc liệt về giá trong 6-12 tháng tới.

Trung Tín