Giá nhà Bình Dương tăng tốc

Bình DươngChung cư mới tại Dĩ An và Thuận An đều chào giá cao hơn dự án cũ cùng khu vực, thậm chí tiệm cận giá nhà Sài Gòn.

Khảo sát thị trường nhà cao tầng tại Bình Dương của Công ty bất động sản Ngọc Châu Á cho biết, dù là tỉnh giáp ranh với Sài Gòn, giá căn hộ tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương đang chạm ngưỡng trên dưới 40 triệu đồng mỗi m2. Đây là mức giá chào bán cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn Dĩ An và Thuận An, đồng thời mức giá này cũng tương đương với dự án căn hộ mới mở bán ở vị trí huyện vùng ven Sài Gòn như Bình Chánh.

Từ năm 2018 trở về trước, các dự án căn hộ tại Bình Dương có giá khá mềm, dao động khoảng 25-30 triệu đồng mỗi m2. Thế nhưng, đến năm 2019, các dự án căn hộ tại Dĩ An và Thuận An đã vọt lên vùng giá 35-37 triệu đồng mỗi m2. Đến quý II/2020, bất chấp các tác động tâm lý tiêu cực từ dịch Covid-19, giá nhà tại các dự án mới tại thủ phủ công nghiệp này tiếp tục leo lên ngưỡng trên dưới 40 triệu đồng mỗi m2.

Cụ thể, dự án The Emerald Goft View, Thuận An, Bình Dương được chủ đầu tư dự trù giá 38-41 triệu đồng mỗi m2. Dự án The Habitat gần Khu công nghiệp VSIP I được môi giới tiết lộ giá chào bán đợt mới nhất 38 triệu đồng mỗi m2, cao hơn các đợt bán trước đó vài triệu đồng mỗi m2.

Phối cảnh một dự án chung cư mới tại Bình Dương.

Cũng với mặt bằng giá chạm trần, dự án Green Square nằm trên Quốc lộ 1K, thuộc Dĩ An, có giá căn hộ khoảng 38-42 triệu đồng mỗi m2. Dự án Hồ Gươm Xanh có giá căn hộ dao động 35-40 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, dự án đang có giá bán căn hộ cao nhất ở tỉnh này là Bình Dương Grand View, lên đến vùng giá 38-45 triệu đồng mỗi m2.

Điểm chung của nguồn cung căn hộ mới là các dự án đều tọa lạc tại Dĩ An, Thuận An, hai địa bàn có lộ trình được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, kết nối thuận tiện từ Bình Dương về TP HCM.

Nhiều chủ đầu tư đến từ TP HCM như: Hưng Thịnh Corp, Vạn Xuân, Tecco Miền Nam, Bcons, Đất Xanh... cũng nhanh chóng chuẩn bị quỹ đất và dự án tại Dĩ An và Thuận An khi vướng mắc pháp lý dự án tại Sài Gòn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trên thực tế, trong quý I/2020, trong khi Sài Gòn chỉ có 3 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán ra thị trường, Bình Dương có đến 8 dự án. Trong những tháng đầu năm, rổ hàng mới tại TP HCM đang tụt lại phía sau Bình Dương về số dự án và lượng nhà ở đủ điều kiện pháp lý huy động vốn.

Đơn vị khảo sát cho biết thêm, làn sóng đầu tư căn hộ rầm rộ tại Bình Dương của doanh nghiệp Sài Gòn trong giai đoạn 2018-2019 vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm 2020. Diễn biến này thúc đẩy nguồn cung có thể chạm ngưỡng 10.000 căn trong 12 tháng tới. Trong bối cảnh chi phí đất ngày càng đắt đỏ hơn trước, giá chung cư sơ cấp (chủ đầu tư chào bán lần đầu) tại thị trường này ngày càng áp sát giá nhà Sài Gòn.

Trung Tín