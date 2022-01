Giá nhà Hong Kong leo thang 13 năm liên tiếp

Dù liên tục hạ nhiệt từ tháng 9/2021, giá nhà Hong Kong vẫn tăng 13 năm liên tiếp.

Số liệu của Cục Đánh giá và Xếp hạng Hong Kong cho thấy, chỉ số nhà ở trong tháng 12 giảm 0,3% xuống 392,5 điểm so với tháng trước đó. Chỉ số này đã giảm 1,4% so với mốc đỉnh (398,1 điểm) hồi tháng 9/2021. Dù vậy, nếu xét theo năm, chỉ số của tháng 12/2021 vẫn cao hơn 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giá nhà sụt giảm trong tháng 12 trùng với thời điểm Hong Kong nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên của đợt bùng phát Covid-19 lần thứ năm, sau hơn 6 tháng không có ca nhiễm.

Martin Wong, Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Greater China tại Knight Frank, cho biết: "Chừng nào tình hình Covid-19 không nghiêm trọng hơn, chúng tôi vẫn tin tưởng vào triển vọng chung của thị trường nhà ở". Công ty tư vấn bất động sản kỳ vọng giá nhà ở thông thường tăng khoảng 3% và 3-5% với phân khúc cao cấp trong 2022.

Dù Covid-19 chưa ảnh hưởng đến giá bất động sản, Wong nhận định, thị trường sẽ trải qua một đợt điều chỉnh trong 1-2 tháng tới. Điều này sẽ khiến cho khối lượng giao dịch giảm.

Số lượng ca nhiễm bệnh tăng đã làm chậm lại quá trình thực hiện các dự án mới vì các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, bất cứ dự án mới nào cũng có khả năng bán hết, Wong nói.

Bên cạnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất cũng tác động đến thị trường bất động sản của Hong Kong. Theo đó, ông Wong lưu ý rằng, thành phố khó có thể theo kịp tốc độ tăng lãi suất này do điều kiện kinh tế địa phương.

"Tỷ lệ thế chấp thực tế ở Hong Kong trong 12 tháng tới vẫn dưới 2%, thấp hơn lợi suất cho thuê. Do vậy, nó sẽ khuyến khích người dân mua bất động sản", ông nói.

Trong khi đó, chỉ số giá nhà từ hai đại lý bất động sản hàng đầu ghi nhận mức tăng cao hơn so với chỉ số chính thức của chính phủ trong năm 2021. Theo đó, chỉ số Centa-City Leading của Centaline (công ty chuyên theo dõi giá cả thị trường nhà đất Hong Kong từ năm 1993) cho thấy, giá nhà thứ cấp tăng 4,8% trong năm ngoái. Còn chỉ số Midland Property Price của Midland Holding ghi nhận mức tăng 4,97%.

Albert Wong, cố vấn danh dự tại AAHorses Mortgage Brokerage Services nhìn nhận, xu hướng giá giảm trong quý vừa qua cho thấy động lực mới trên thị trường bất động sản. Và giá nhà có khả năng giảm 20% trong hai năm tới.

Theo ông, người mua nhà nên tham khảo dữ liệu của chính phủ, bao gồm tất cả giao dịch thứ cấp, vì điều này phản ánh chính xác xu hướng giá cả. "Người mua không cần phải vội vàng khi đưa ra quyết định chỉ bằng cách tham khảo một số chỉ số có thể bị biến động ngắn hạn", ông lưu ý.

Đức Minh (Theo SCMP)