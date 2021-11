Giá nhà ở Trung Quốc tiếp tục hạ nhiệt

Trong tháng 10, giá nhà ở các thành phố hàng đầu Trung Quốc tăng chậm hơn, còn ở các đô thị nhỏ tiếp tục giảm.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc sáng nay công bố giá nhà mới ở các thành phố cấp một như Bắc Kinh và Thượng Hải tăng 5% trong tháng 10, thấp hơn 0,3% so với tháng 9.

Còn theo tính toán của Reuters, giá nhà nói chung ở Trung Quốc đã giảm 0,2% trong tháng qua. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2/2015. Một phân tích của Goldman Sachs về thị trường nhà sơ cấp tại 70 thành phố thì đưa ra mức giảm 0,8% (đã được điều chỉnh theo mùa) so với tháng trước.

"Giá nhà ở các thành phố cấp 1 và cấp 2 tiếp tục tăng chậm. Còn giá nhà ở các thành phố cấp thấp hơn tiếp tục giảm. Chỉ một số thành phố có giá bất động sản cao hơn trên thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tháng 10", báo cáo của Goldman Sachs viết.

Một sàn môi giới bất động sản ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

Trong một động thái hiếm hoi, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tuần trước công bố số liệu về dư nợ cho vay thế chấp trong tháng 10, với mức tăng 41% so với tháng 9. Động thái này dường như để giảm bớt lo lắng của thị trường về việc bị siết vay nợ, do PBOC thường phát hành thông tin theo quý, chứ không phải hàng tháng.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế của Gavekal Dragonomics ở Bắc Kinh cho rằng tình vẫn chưa quá lạc quan. "Việc nới lỏng biên độ cho vay thế chấp sẽ không đủ giảm căng thẳng đối với các hãng bất động sản đang thiếu lượng lớn tiền mặt", nhóm chuyên gia đánh giá.

Gavekal Dragonomics cũng cho rằng nhiều hộ gia đình đang trì hoãn mua nhà vì họ nghi ngờ liệu các nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn về tài chính có thể hoàn thành các dự án hay không.

Evergrande suýt vỡ nợ tuần trước với khoản trả lãi trái phiếu 148 triệu USD. Những khó khăn tài chính kéo dài của đại gia địa ốc này đã lan sang các công ty nhỏ hơn trong cùng lĩnh vực.

Trong khi đó, cũng sáng nay, Trung Quốc công bố doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức tăng 4,4% của tháng 9. So với tháng trước đó, mức tăng trưởng chỉ là 0,4% do các đợt bùng phát dịch đã hạn chế tiêu dùng.

Sản xuất công nghiệp tăng 3,5%, cao hơn so với 3,1% trong tháng 9. Theo Capital Economics, điều này cho thấy tình trạng thiếu hụt than đã giảm và xuất khẩu tăng mạnh.

Phiên An (theo Nikkei)