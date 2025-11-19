Stress vì mới xây nhà 3 lầu thì bị chuyển công tác 21 km

Tôi năm nay 28 tuổi, chưa có gia đình, nhờ tiết kiệm và gia đình hỗ trợ, vừa mới xây được một căn nhà ở quận Gò Vấp cũ.

Khi xây nhà xong thì tôi bị chuyển công tác cách nhà 21 km. Mỗi ngày thời gian đi và về khoảng 2-2,5 tiếng. Lúc nào đi làm hoặc đi về cũng trong trạng thái uể oải mệt mỏi. Vì nhà mới xây nên không nỡ cho thuê. Mà từ khi chuyển công việc, thu nhập giảm 1/3 làm tôi càng stress hơn trước.

Giá như lúc đó không xây nhà, bây giờ tôi có thể tự chọn nhà trọ cho mình, giống như đồng nghiệp của tôi. Họ thuê nhà gần chỗ làm, sáng ra chỉ mất 10 phút đi xe.

Tôi thực sự bế tắc vì việc này, chưa biết phải làm sao cho ổn thỏa?

Trung Đặng