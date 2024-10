Giá mua điện từ Lào giảm sau năm 2025

Sau năm 2025, giá mua điện tối đa từ Lào là 6,4-6,78 cent một kWh, thấp hơn 2,4-7,9% so với mức đang áp dụng.

Bộ Công Thương vừa duyệt khung giá nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam từ 31/12/2025. Theo đó, mức giá mua tối đa từ các nhà máy thủy điện của Lào là 6,78 cent một kWh. Còn với dự án điện gió là 6,4 cent một kWh.

Khung giá này được áp dụng với các nhà máy vận hành thương mại trong giai đoạn từ 2026-2030. Dựa trên mức này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị phát điện sẽ đàm phán giá mua bán điện. Việc này phải hài hòa lợi ích, theo cơ chế thị trường, cạnh tranh so với giá tại Việt Nam, theo yêu cầu của Bộ Công Thương

Hiện giá điện mua từ Lào đến hết năm sau là 6,95 cent một kWh. Như vậy, so với hiện hành, giá mua sau năm 2025 thấp hơn 0,17-0,55 cent một kWh, tương đương 2,4-7,9%.

Thực tế, mức mua điện từ Lào thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng cho người tiêu dùng trong nước, là 2.006,79 đồng, tương ứng 8 cent một kWh (theo tỷ giá quy đổi ngày 9/10). Giá này cũng cạnh tranh hơn so với các dự án điện gió trong nước vận hành trước 1/11/2021, dao động 8,5-9,8 cent một kWh, tùy loại trên đất liền hay biển. Còn so với các dự án chuyển tiếp đang áp theo khung giá điện của Bộ Công Thương 6,42-7,34 cent một kWh, điện nhập từ Lào cao hơn không nhiều.

Theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện lực quốc gia (Quy hoạch Điện VIII), tổng công suất nhập khẩu điện từ Lào khoảng 5.000 MW, có thể tăng lên 8.000 MW. Cùng với đó, ngành điện ưu tiên đầu tư các dự án lưới truyền tải kết nối với nước láng giềng, đường dây dự phòng cho tăng trưởng nhu cầu điện và phát triển nguồn khu vực, gồm nhập khẩu.

Thực tế, Việt Nam mua điện của Lào, chủ yếu là thủy điện, từ năm 2016 theo thỏa thuận hợp tác liên Chính phủ hai nước. Điện từ Lào nhập về Việt Nam được truyền tải qua đường dây 220 kV. Tuy nhiên, từ năm ngoái lượng điện mua từ nước láng giềng bắt đầu tăng khi miền Bắc thiếu điện.

Dự báo miền Bắc có thể thiếu khoảng 6,8 tỷ kWh trong cao điểm mùa khô (tháng 5, 7) năm 2025 do các nguồn điện mới vào vận hành rất ít, chủ yếu rơi vào thời điểm cuối năm. Do đó, ngoài các nguồn trong nước, việc mua điện của Lào sẽ bổ sung thêm đáng kể công suất, đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới.

Ngoài Lào, Việt Nam còn mua điện từ Trung Quốc qua đường dây 110 kV. 9 tháng đầu năm, lượng điện nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc khoảng 4,02 tỷ kWh, chiếm 1,7% tổng sản lượng điện cả nước.

Phương Dung