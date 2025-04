Giá mua điện từ Lào cao nhất 7,02 cent một kWh

Sau năm 2025, giá mua điện than từ Lào cao nhất 7,02 cent, còn lại điện gió và thuỷ điện là 6,95 cent một kWh.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam từ ngày 31/12/2025.

Theo đó, mức giá trần (giá tối đa) mua điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam áp dụng với các loại hình nhà máy điện vận hành thương mại từ ngày 31/12/2025 gồm thủy điện là 6,95 cent một kWh, nhiệt điện than là 7,02 cent một kWh, điện gió 6,95 cent một kWh.

Khung giá này được áp dụng với các nhà máy vận hành thương mại trong giai đoạn từ 2026-2030. Dựa trên mức này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị phát điện sẽ đàm phán giá mua bán điện. Việc này phải hài hòa lợi ích, theo cơ chế thị trường, cạnh tranh so với giá tại Việt Nam và đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí mua điện, theo yêu cầu của Bộ Công Thương.

Giá điện xác định tại biên giới phía Việt Nam, các bên có trách nhiệm đầu tư, xây dựng và vận hành đường dây truyền tải ở mỗi nước đến biên giới. Thời hạn áp dụng giá điện tại hợp đồng mua bán điện là 25 năm.

Hiện giá điện mua từ Lào đến hết năm nay là 6,95 cent một kWh. Như vậy, so với hiện hành, giá mua điện gió và thuỷ điện sau năm 2025 không thay đổi, trong khi nhiệt điện tăng nhẹ.

Đường dây 500 kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên lãnh thổ Việt Nam. Ảnh:EVN

Thực tế, mức mua điện từ Lào thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng cho người tiêu dùng trong nước, hiện là 2.103,11 đồng một kWh áp dụng từ tháng 10/2024, tương ứng hơn 8 cent một kWh (theo tỷ giá quy đổi ngày 17/4). Giá này cũng cạnh tranh hơn so với các dự án điện gió trong nước vận hành trước 1/11/2021, dao động 8,5-9,8 cent một kWh, tùy loại trên đất liền hay biển. Còn so với các dự án chuyển tiếp đang áp theo khung giá điện của Bộ Công Thương 6,42-7,34 cent một kWh, điện nhập từ Lào cao hơn không nhiều.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII vừa được duyệt, Việt Nam dự kiến nhập khẩu 9.360-12.100 MW điện từ Lào, Trung Quốc (chiếm ty lệ 4-5,1) đến 2030. Trong đó, quy mô nhập điện từ Lào sẽ được tăng tối đa theo Hiệp định giữa hai Chính phủ hoặc đẩy sớm thời gian nhập khẩu từ nước này về khu vực miền Bắc nếu điều kiện thuận lợi.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, lượng điện nhập khẩu tăng đều những năm qua, đạt 5 tỷ kWh vào cuối 2024. Riêng năm 2021, sản lượng giảm còn khoảng 1,4 tỷ kWh do tạm dừng mua từ Trung Quốc.

Hiện Việt Nam nhập khẩu khoảng 1.000 MW điện từ Lào qua các đường dây 220 kV liên kết. Theo hiệp định giữa hai chính phủ, tổng công suất nhập khẩu từ nước này dự kiến tăng lên 5.000-8000 MW năm 2030.

Đường dây 500 kV Monsoon - Thạnh Mỹ chính thức đóng điện vào ngày 23/1, tạo điều kiện cho Việt Nam nhập khẩu điện từ Lào. Dự án này là một phần của kế hoạch nhập khẩu điện từ nhà máy điện gió Monsoon tại Lào, bổ sung nguồn điện 600 MW cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn 2024-2025. Tương đương mức sản lượng điện dự kiến bình quân hàng năm khoảng 1,7 tỷ kWh.

Phương Dung