Giả mù để nhận hơn một triệu USD trợ cấp khuyết tật suốt 53 năm

ItalyNgười đàn ông 70 tuổi bị truy tố tội gian lận chống lại nhà nước vì giả mù suốt 50 năm, gian lận 1,16 triệu USD (khoảng 31 tỷ đồng) trợ cấp khuyết tật.

Cảnh sát tài chính thuộc tỉnh Vicenza đã hoàn tất một cuộc điều tra phức tạp về chi tiêu công, phát hiện vụ gian lận kéo dài 53 năm, theo Vicenza Today.

Bị can là một người đàn ông 70 tuổi chưa tiết lộ danh tính, sống tại khu vực Arzignano. Ông bị cáo buộc đã nhận trợ cấp và phúc lợi dành cho người mù từ năm 1972 với tổng số tiền hơn một triệu euro mà không hề bị mù.

Chiến dịch được thực hiện dựa trên việc đối chiếu dữ liệu của những người hưởng trợ cấp xã hội của Viện Bảo hiểm Quốc gia về Tai nạn và Tai nạn Lao động với cơ sở dữ liệu của cảnh sát tài chính.

Sau hơn hai tháng theo dõi, các sĩ quan đã thu thập được bằng chứng thuyết phục về khả năng thị giác thực sự của người đàn ông này. Họ đã quay cảnh ông thực hiện nhiều công việc hàng ngày mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Dù tự nhận "hoàn toàn mù", song trong các thước phim bị cảnh sát quay làm bằng chứng ông có thể làm vườn bằng kéo cắt tỉa và máy cắt tỉa hàng rào, di chuyển một cách độc lập trên các con phố của thành phố và mua sắm tại chợ thành phố, cẩn thận lựa chọn trái cây và rau quả và trả tiền mặt.

Văn phòng Công tố Vicenza đã ra lệnh truy tố người đàn ông về tội Gian lận chống lại nhà nước. Đồng thời, Cảnh sát Tài chính đã thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về việc đình chỉ ngay lập tức tất các khoản phúc lợi xã hội và an sinh xã hội.

Tại Italy, Gian lận chống lại nhà nước là tội nghiêm trọng với hình phạt nghiêm khắc hơn so với hành vi lừa đảo đơn giản và có thể bị phạt tù 1-5 năm kèm phạt tiền. Nếu hành vi liên quan đến các khoản đóng góp công cộng, tài trợ hoặc trợ cấp cụ thể, mức án có thể 2-7 năm.

Việc gian lận trợ cấp là bài toán đau đầu với nhiều quốc gia phương Tây. Nước Pháp từng rúng động trước vụ án con gái giấu thi thể của mẹ trong nhà suốt 10 năm trong tủ đông để tiếp tục lĩnh hưu trí, hơn 2.000 USD/tháng. Hồi tháng 8, một phụ nữ Mỹ cũng bị bắt với cáo buộc đóng giả mẹ quá cố suốt 25 năm để lĩnh lương hưu.

Tại Áo năm 2024, một cụ bà 74 tuổi cũng bị cáo buộc kết hôn, ly hôn 12 lần trong 40 năm, lợi dụng lỗ hổng luật để nhận trợ cấp góa phụ sau cái chết của người chồng đầu tiên.

Hải Thư