Đóng giả mẹ quá cố để lĩnh lương hưu suốt 25 năm

MỹMavious Redmond bị cáo buộc giả dạng mẹ đã chết để lĩnh gian lận hơn 360.000 USD lương hưu (10 tỷ đồng) suốt 25 năm qua.

Bà Mavious Redmond, 54 tuổi, bị Tòa án bang Minnesota kết án một năm một ngày tù vì tội Lừa đảo An sinh xã hội, ngày 21/8.

"Kế hoạch của Redmond thật trơ tráo. Đây không phải là tiền chùa mà là tiền thuế từ sức lao động của người dân Minnesota", công tố viên cáo buộc.

Theo cáo trạng, hành vi gian lận của Redmond bắt đầu vào tháng 1/1999, sau khi mẹ qua đời, cho đến tháng 6/2024. Suốt 25 năm bị cáo đã sử dụng danh tính của mẹ như thẻ công dân, số An sinh Xã hội trên các mẫu đơn từ chính thức.

Bà này cũng bị cáo buộc làm giả chữ ký của mẹ quá cố và đóng giả luôn làm mẹ mình trong các lần đến trực tiếp văn phòng Cơ quan An sinh Xã hội của bang.

Gian lận an sinh xã hội đang là vấn nạn khiến nước Mỹ mất 71 triệu USD năm 2024. Ảnh: Stock

Ngoài lương hưu, công tố viên cũng cáo buộc trong dịch Covid-19, bị cáo đã sử dụng danh tính của mẹ quá cố để nhận 3.200 USD trợ cấp dành cho người cao tuổi của bang. Tổng số tiền người phụ nữ này bị cáo buộc trục lợi là hơn 360.000 USD.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư trình bày thân chủ là con một, quen cuộc sống bao bọc suốt đời từ mẹ. Sau khi mẹ mất, bị cáo khi đó 29 tuổi, sống một mình, không có ai hỗ trợ. Redmond làm việc toàn thời gian tại một cửa hàng đồ ăn nhanh với mức lương 8 USD một giờ và sống nhờ vào các nguồn thực phẩm cứu trợ. Hoàn cảnh mà theo luật sư là "tuyệt vọng".

Sau khi bị truy tố, dù được tại ngoại, người phụ nữ này đang phải sống ở nhà cứu trợ dành cho những người vô gia cư, tích cực tìm việc sau khi bị sa thải.

Trong bản án tuyên với Redmond, thẩm phán đánh giá những vụ gian lận thế này là một phần của cuộc khủng hoảng lừa đảo an sinh xã hội hoành hành tại tiểu bang. "Quá nhiều người coi quỹ an sinh như con heo đất để rút ruột. Chúng tôi sẽ không để yên mà sẽ tiếp tục truy tố cho đến khi mọi kẻ lừa đảo ở Minnesota hiểu rằng việc đánh cắp tiền của người dân sẽ phải trả giá", thẩm phán phát biểu cứng rắn.

Năm 2024, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho hay nhận được hơn 33.000 báo cáo về các vụ lừa đảo mạo danh liên quan đến An sinh xã hội, gây thiệt hại khoảng 71 triệu USD.

Việc che giấu cái chết của người thân để gian lận trợ cấp từng rúng động nước Pháp khi cảnh sát phát hiện ra vụ án con gái giấu thi thể của mẹ trong nhà suốt 10 năm trong tủ đông để tiếp tục lĩnh hưu trí, hơn 2.000 USD/tháng.

