Giả mạo giấy xác nhận của Bộ Y tế để bán thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng Thyroid Medication được quảng cáo trên mạng xã hội với giấy tờ giả mạo Bộ Y tế cấp ghi "điều trị tuyến giáp".

Ngày 17/6, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết thông tin trên, khuyến cáo người dân không mua dùng. Theo Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quảng cáo kèm sản phẩm, Thyroid Medication do Đức sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Á châu Public Health công bố.

Theo Cục, Công an TP HCM điều tra kết luận giấy xác nhận trên là giấy tờ giả mạo. Bộ Y tế đề nghị người dân không mua, không sử dụng sản phẩm này, báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện.

Thực phẩm chức năng chỉ có tác dụng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, không có tác dụng chữa bệnh. Do đó, sản phẩm trên được quảng cáo "thuộc nhóm thuốc đặc trị tuyến giáp" cũng sai sự thật.

Vụ việc đã được chuyển Công an TP HCM điều tra.

Giấy xác nhận công bố chất lượng sản phẩm được công an kết luận là giả mạo giấy tờ do Bộ Y tế cấp. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm cung cấp

Hôm 22/5, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với các video "bác sĩ, lương y, bệnh nhân" tư vấn sản phẩm chữa bệnh, bởi nhân viên y tế không được phép quảng cáo mặt hàng này. Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh mạng xã hội xuất hiện nhiều video với hình ảnh nhân vật tự xưng là bác sĩ, lương y các bệnh viện lớn tư vấn bệnh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thuốc chữa bệnh.

Luật An toàn thực phẩm quy định "Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh để quảng cáo thực phẩm".

Làm theo nội dung quảng cáo sai sự thật, người bệnh không đến bệnh viện khám, chữa bệnh kịp thời sẽ bỏ qua giai đoạn điều trị khỏi, tổn thất về kinh tế và tổn hại tới sức khỏe.

Lê Nga