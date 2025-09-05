Giả mạo fanpage Bệnh viện Ung bướu TP HCM kêu gọi quyên tiền

Fanpage Facebook giả mạo mang tên "Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh" đăng một số nội dung về hoạt động khám chữa bệnh, sau đó kêu gọi giúp bệnh nhi cần máu A, gia đình khó khăn.

Ngày 5/9, đại diện Bệnh viện Ung bướu TP HCM khẳng định trang "Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh" là giả mạo, nhằm gây hiểu nhầm cho cộng đồng. Bệnh viện Ung Bướu TP HCM chỉ có duy nhất Fanpage chính thức với hơn 111.000 lượt theo dõi.

Trang giả mạo sử dụng địa chỉ, số điện thoại và website của Bệnh viện Ung bướu TP HCM trong phần thông tin giới thiệu, đăng lại một số thông tin, hình ảnh hoạt động gần đây của bệnh viện.

Ngày 1/9, trang này kêu gọi giúp cháu Lý Ngọc Trang đang điều trị tại "viện Đa Khoa TP Hồ Chí Minh" với nội dung "không may trượt chân ngã khiến gãy xương chân và sườn và bị một cây que xiên trúng người, thủng trực tràng", trong lúc "phụ giúp mẹ chăn dê và cắt cỏ", "bố mất sớm do tai nạn máy xúc".

Trang này kêu gọi "cứu giúp con qua cơn nguy kịch", "các mạnh thường quân có nhóm máu A muốn hiến thì xin liên hệ bệnh viện, hoặc có thể ủng hộ chút tấm lòng tới con qua số tài khoản mẹ" mang tên Ha Quynh Mai, kèm số điện thoại của mẹ và bệnh viện.

Đáng chú ý, tên và số tài khoản Ha Quynh Mai này trùng với thông tin "mẹ cháu Nguyễn Văn Tâm, 4 tuổi" gặp tai nạn và đang "nuôi não" sau khi bố mất trong cuộc tai nạn đó, đăng trên một fanpage giả mạo khác mang tên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ngày 21/8. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã xác nhận trang này là giả mạo, không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào qua fanpage không chính thức, không điều trị bệnh nhân như trên.

Nội dung kêu gọi tài trợ của trang Fanpage giả mạo Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Ảnh chụp màn hình

Bệnh viện khuyến cáo đến người dân đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những fanpage mạo danh. Nơi này chỉ nhận quyên góp trực tuyến qua số tài khoản 118000122056 mang tên "Quỹ hỗ trợ bệnh nhân Ung thư Ngày mai tươi sáng - CN TP.HCM", tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) - CN7.

Lê Phương