Bệnh viện TP HCM bị giả mạo fanpage để kêu gọi giúp bệnh nhi

Fanpage Facebook giả mạo mang tên "Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức" đã đăng một số nội dung về hoạt động khám chữa bệnh, sau đó kêu gọi giúp bệnh nhi bị tai nạn giao thông đang cần số tiền 2 tỷ đồng.

Trang giả mạo sử dụng địa chỉ, số điện thoại và website của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong phần thông tin giới thiệu, đăng lại một số thông tin, hình ảnh về các hoạt động gần đây như phiên chợ 0 đồng, can thiệp mạch vành cho bệnh nhân 90 tuổi lúc nửa đêm, y bác sĩ hỗ trợ tình nguyện tại Lào cũng như các kiến thức thường thức y khoa...

Ngày 21/8, trang này kêu gọi giúp cháu Nguyễn Văn Tâm 4 tuổi gặp tai nạn "đang nuôi não" sau khi bố mất trong cuộc tai nạn đó, kèm số tài khoản "của mẹ cháu" mang tên Ha Quynh Mai.

Thông tin kêu gọi mô tả bé cần được sang Singapore điều trị tốn khoảng 2 tỷ đồng nhưng gia đình bán mảnh đất ở quê chỉ được hơn 600 triệu đồng, "bệnh viện có lập quỹ từ các cán bộ nhân viên được gần 300 triệu, mong "các nhà hảo tâm cùng chung tay cứu cháu nhỏ". Rất nhiều bình luận thể hiện đã chuyển tiền đến số tài khoản trên.

Nội dung kêu gọi tài trợ của trang Fanpage giả mạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Ảnh chụp màn hình

Trưa 21/8, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phát thông tin khẳng định trang fanpage trên là giả mạo. Nơi này không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các fanpage facebook không chính thức, không điều trị bệnh nhân như trên.

"Bệnh viện không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống", thông cáo nêu, đồng thời cho rằng "đây là hành vi lợi dụng uy tín của Bệnh viện, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và niềm tin của người dân".

Bệnh viện khuyến cáo đến người dân đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những fanpage mạo danh. Khi cần xác minh, vui lòng liên hệ qua các kênh chính thống của bệnh viện tại benhvienthuduc.vn và fanpage chính thức có tích xanh, hotline 0966 331 010.

Lê Phương