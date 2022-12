Giá MacBook Air M1 'thủng đáy'

Một số đại lý phân phối chính hãng Apple Việt Nam chấp nhận bán lỗ MacBook Air M1 khi đưa giá về dưới 21 triệu đồng, rẻ hơn tại Mỹ.

Cuối tháng 12, các đại lý bán lẻ đồng loạt điều chỉnh giá cho MacBook Air M1, mức giảm tùy hệ thống. Trong khi FPT Shop đang bán phiên bản 256 GB với giá khá cao là 22,9 triệu đồng, hệ thống Di Động Việt vừa hạ giá sản phẩm còn 21,8 triệu đồng. ShopDunk cũng điều chỉnh về mức 20,9 triệu đồng.

Tại nhiều hệ thống, MacBook Air M1 chỉ còn bản 256 GB. Chỉ vài đại lý, ví dụ MinhTuan Mobile, bán bản 512 GB, RAM 16 GB với giá 34,5 triệu đồng, giảm đến 11 triệu đồng so với giá niêm yết.

MacBook Air M1 được một hệ thống phân phối chính hãng Apple tại Việt Nam bán với giá 20,9 triệu đồng.

Theo đại diện một nhà phân phối chính hãng Apple, mức giảm không đồng nhất là do các hệ thống dựa vào tình hình kinh doanh của mình để xả hàng tồn kho. Một số chấp nhận bán lỗ để tập trung cho những phiên bản mới dùng chip M2.

Sau hai năm lên kệ, MacBook Air M1 đã giảm gần 8 triệu đồng so với giá niêm yết 29 triệu đồng. So với giá ở Mỹ là 999 USD chưa gồm thuế, máy bán tại Việt Nam thấp hơn bốn triệu đồng. Ông Phạm Tuấn Anh, đại diện ShopDunk, cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường bán MacBook Air M1 rẻ nhất thế giới, nguyên nhân là thị trường đang có cuộc đua xả hàng". Ngoài ra, các đại lý cho biết doanh số MacBook Air M1 đã chững lại trong ba tháng gần đây do thị trường tập trung vào iPhone 14, trong khi mùa mua sắm đầu năm học mới cũng đã qua.

Các đại lý không tiết lộ mức giá nhập kho nhưng khẳng định với giá chưa đến 21 triệu đồng, MacBook Air M1 đang được bán lỗ. Một nhà phân phối tiết lộ nhu cầu đối với iPhone 14 Pro cũng tác động không nhỏ đến đợt giảm giá của MacBook lần này.

"Apple mới cập nhật chính sách giao hàng, bắt đầu bán 'bia kèm lạc'. Để nhận được lô hàng iPhone 14 Pro, đại lý cũng phải nhập thêm một lượng MacBook và các sản phẩm khác của hãng. Điều này khiến hệ thống phải thanh lý những model cũ như MacBook Air M1, tập trung cho lô hàng mới nhập về", người này nói.

