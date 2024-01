Giá lạnh bao trùm nước Mỹ, hơn 90 người chết

Nước Mỹ đối mặt đợt lạnh nguy hiểm với các trận bão băng trong tuần qua, khiến ít nhất 91 người thiệt mạng liên quan sự cố thời tiết.

Các khu vực lạnh nhất nằm ở phía đông nước Mỹ, với cảnh báo gió lạnh nguy hiểm, băng tuyết nghiêm trọng kéo dài đến miền bắc Florida, khiến hàng chục triệu người đối mặt giá rét. Hiện tượng này diễn ra do đợt không khí cực lạnh từ Bắc Cực tràn xuống nước Mỹ.

CBS News hôm nay dẫn thống kê từ cơ quan y tế các bang cho biết ít nhất 91 trường hợp tử vong liên quan đến thời tiết lạnh giá trên toàn quốc trong tuần qua.

Các bang Tennessee, Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey... báo cáo nhiều ca tử vong liên quan đến các sự cố do thời tiết. Cơ quan Y tế Tennessee xác nhận 25 người chết, trong khi số người thiệt mạng ở Oregon trong đợt lạnh này là 16.

Một công nhân dọn tuyết khỏi bậc thềm Thượng viện tại Điện Capitol, ngày 16/1. Ảnh: AFP

Một số trường hợp thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đang được điều tra thêm. Nhiều bang Mỹ cảnh báo tài xế thận trọng khi đường phố đóng băng, chỉ lái xe khi cần thiết.

Tình trạng mất điện cũng diễn ra ở nhiều bang, trong đó Oregon vẫn trong tình trạng khẩn cấp, khi nhiều cơn bão băng đổ bộ vào khu vực, khiến hơn 45.000 người mất điện. Nhiều bang phải khuyến cáo người dân sử dụng nước đun sôi, do hệ thống đường ống cấp nước ở nhiều địa phương bị đóng băng và không thể cung cấp nước máy sinh hoạt.

Giới chuyên gia cho biết tình trạng lạnh giá, băng tuyết sẽ kéo dài tới giữa tuần này. Không khí lạnh từ Bắc Cực sẽ kết hợp với độ ẩm ở khu vực ven biển tạo một đợt băng giá trải dài từ Oklahoma đến Illinois. Giới chuyên gia cũng khuyến cáo người dân mặc nhiều lớp áo, để ý các triệu chứng hạ thân nhiệt có thể xảy ra.

Thời tiết dự kiến ấm lên vào giữa tuần, tạo hiện tượng băng tan, có thể gây mưa lũ ở một số khu vực.

Dự báo về đợt lạnh tấn công nước Mỹ từ 22 đến 27/1. Đồ họa: NOOA

Đức Trung (Theo CBS News)