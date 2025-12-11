Gia Lai vượt mốc 172 dự án đầu tư









Gia Lai thu hút đến 172 dự án đầu tư, tổng vốn hơn 157.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sau sáp nhập với Bình Định, Gia Lai hình thành không gian phát triển với quy mô kinh tế lớn hơn, quỹ đất rộng và định hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ rõ nét. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, tỉnh vẫn bứt phá về số lượng dự án, vốn đăng ký và sự đa dạng ngành nghề. Nhiều dự án quy mô lớn xuất hiện, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Một góc cảng Quy Nhơn - hạ tầng logistics trọng điểm của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân

Dấu ấn tăng trưởng 2025 Theo báo cáo đến ngày 30/11, Gia Lai thu hút 172 dự án đầu tư, vượt chỉ tiêu 165 dự án được giao đầu năm. Tổng vốn đăng ký đạt 157.050 tỷ đồng, gồm 156 dự án trong nước với hơn 121.365 tỷ đồng và 16 dự án FDI với 35.683 tỷ đồng (khoảng 1,427 tỷ USD). Những con số trên đều ở mức cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Phân theo lĩnh vực, công nghiệp vẫn là "lực đẩy" chính với 82 dự án. Nông lâm ngư nghiệp thủy sản có 41 dự án. Ngoài ra, tỉnh cũng đón nhiều thương vụ đầu tư thương mại, dịch vụ, đô thị, du lịch phản ánh xu hướng mở rộng sang các ngành giá trị gia tăng cao. Cùng với số lượng dự án mới, tỉnh ghi nhận mức tăng đáng kể vốn đăng ký bổ sung của những dự án đang hoạt động. Một con số đáng chú ý là từ sau sáp nhập, tỉnh đã hút đến 101.000 tỷ đồng vốn đầu tư, chiếm khoảng 64% tổng vốn đăng ký. Trong đó, gần 97.000 tỷ đồng đổ về khu vực phía Đông tỉnh (Bình Định cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2025. Ảnh: Công thông tin Gia Lai

Nổi bật trong số dòng vốn đầu tư nửa cuối năm là dự án khu khu văn hóa - thể thao - giải trí - du lịch của Công ty Blooming Sky, do Lee Soo Man đầu tư. Lee Soo Man là nhà sáng lập SM Entertainment - công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, quản lý nhiều nhóm nhạc như SNSD, Super Junior, Exo, Red Velvet... Dự án có quy mô gần 308 ha, tổng vốn khoảng 2.600 tỷ đồng, gồm sân golf, bến du thuyền, khách sạn, khu vui chơi giải trí và nhiều hạng mục dịch vụ cao cấp. Đây là dự án văn hóa - du lịch tầm quốc tế hiếm hoi tại khu vực, được kỳ vọng tạo nên ngành công nghiệp văn hóa mới cho tỉnh. Tập đoàn Syre (Thụy Điển) 1 tỷ USD cho dự án tái chế vải polyester. Đây là dự án FDI lớn nhất của tỉnh trong năm 2025. Syre dự kiến sẽ xây nhà máy, diện tích sử dụng khoảng 20 ha, có công suất 250.000 tấn mỗi năm, dự kiến vận hành năm 2028. Dự án hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm toàn cầu đầu tiên về dệt may tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Mỹ và EU, theo định hướng phát triển bền vững, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Tập đoàn Syre Thụy Điển nhận quyết định đầu tư từ UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là Gia Lai). Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Trong tháng 12, tỉnh dự kiến mời gọi đầu tư thêm 30 dự án trọng điểm. Trong đó có nhiều dự án nghìn tỷ như Nhà máy điện gió Vân Canh 1 6.904 tỷ đồng; Nhà máy điện gió Hòn Trâu - giai đoạn 1 hơn 48.000 tỷ đồng. Một số dự án đô thị, logistics, du lịch cũng được kỳ vọng tìm được nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế tỉnh. Nền tảng cho giai đoạn mới Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai có vị trí chiến lược khi là điểm kết nối giữa duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mekong. Tỉnh có hệ sinh thái đa dạng, tiềm năng lớn thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Song song lợi thế tự nhiên, tỉnh luôn xác định "mở cửa" để đón nhà đầu tư. Trong đó, lãnh đạo tỉnh khẳng định Gia Lai sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, từ cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, tháo gỡ vướng mắc, đến kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực. Địa phương cũng ưu tiên phát triển hạ tầng xã hội, đặc biệt là y tế và giáo dục, song song với bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan, hướng tới xây dựng "miền đất thanh bình, văn minh và sạch đẹp". Gia Lai trong năm 2025 tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong thẩm định dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp phép xây dựng. Các quy trình được rút ngắn thời gian, công khai bằng hình thức trực tuyến, giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin. Lãnh đạo tỉnh duy trì cơ chế làm việc trực tiếp với nhà đầu tư lớn, giải quyết vướng mắc về đất đai, quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Đi cùng với chính sách, hạ tầng công nghiệp và giao thông là yếu tố quan trọng khác giúp nhà đầu tư tìm đến. Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dự kiến khởi công 19/12, tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh đã thành hình, cùng kế hoạch hoàn thiện đường băng số 2 sân bay Phù Cát trong năm 2026, mở ra hành lang vận chuyển hàng hóa thuận lợi giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong tương lai. Với lợi thế vị trí nằm giữa các trung tâm công nghiệp lớn, Gia Lai có khả năng trở thành điểm trung chuyển cho các ngành chế biến, nông nghiệp công nghệ cao và dược liệu.

Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Đức Hóa

Tại các khu công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng tăng tốc hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, "dọn mặt bằng sạch", cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp chỉ cần thuê đất và triển khai ngay, tiết kiệm thời gian và chi phí. Sự đa dạng trong danh mục đầu tư cũng là điểm đáng chú ý của năm 2025. Ngoài lĩnh vực công nghiệp truyền thống, tỉnh bắt đầu thu hút dự án trong ngành công nghiệp văn hóa, giải trí, du lịch quy mô lớn và dịch vụ cao cấp. Ngành này được đánh giá có biên độ phát triển rộng, kết hợp tiềm năng du lịch biển - núi sau sáp nhập, tạo nền tảng để Gia Lai tiến tới mô hình kinh tế dịch vụ - sáng tạo trong tương lai. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm 2025 được triển khai liên tục. Tỉnh tham gia các hội nghị xúc tiến tại Hà Nội, TP HCM, tiếp cận nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Những nỗ lực này giúp Gia Lai xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ đầu tư quốc gia. Năm 2025 được tính xem là bước ngoặt, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Những năm tiếp theo, địa phương đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nhanh, bền vững;, trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn của khu vực. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghệ cao; AI và bán dẫn; cơ khí chính xác; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh. Ngoài ra, địa phương cũng mong muốn thu hút dự án logistics thông minh dọc các trục giao thông huyết mạch, phát triển khu du lịch và lễ hội âm nhạc quốc tế, xây dựng điểm đến du lịch đẳng cấp toàn cầu. Gia Lai đồng thời khuyến khích đầu tư du lịch, văn hóa, thể thao mạo hiểm, trung tâm sự kiện quốc tế, khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ thông minh để khai thác hệ sinh thái đặc sắc của địa phương. Tuy vậy, thách thức cũng đặt ra rõ ràng. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu công nghiệp vẫn chậm. Hệ thống logistics, kho vận, cảng cạn còn thiếu, khiến chi phí vận chuyển hàng hóa tăng. Để duy trì đà tăng trưởng, Gia Lai đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hoạt động xúc tiến nhà đầu tư chiến lược.

Dự án cao tốc Bắc - Nam góp phần phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Ảnh: Đức Hóa