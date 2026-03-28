Gia Lai thu hút đầu tư hơn 800.000 tỷ đồng

Ngày 28/3, tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến đầu tư lên tới 838.000 tỷ đồng (tương đương hơn 32 tỷ USD).

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư, sáng 28/3.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả điều hành. Tỉnh tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường minh bạch thông tin và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, các sở, ngành được yêu cầu chủ động cung cấp thông tin quy hoạch, kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại và hỗ trợ mở rộng thị trường. Chính quyền tỉnh xác định rõ vai trò "kiến tạo phát triển", đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các nhà đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, hợp tác lâu dài và phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cần triển khai dự án đúng tiến độ, đúng cam kết, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tuân thủ pháp luật và chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần gắn hoạt động đầu tư với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất - kinh doanh bền vững.

Ngoài các nội dung chính, hội nghị còn diễn ra nhiều hoạt động bên lề như trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch và tổ chức các chương trình khảo sát thực tế.

Một góc trung tâm Quy Nhơn, Gia Lai.

Gia Lai là quy mô diện tích và nguồn tài nguyên phong phú. Sau sáp nhập, tỉnh có diện tích trên 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước; dân số hơn 3,5 triệu người với 35 dân tộc. Sở hữu hơn 600.000 ha rừng cùng quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Địa phương có vị trí địa lý chiến lược khi nằm trên các trục kết nối Đông - Tây và Bắc - Nam, cầu nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, đồng thời là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Lợi thế này mở ra cơ hội lớn trong phát triển logistics liên vùng, giao thương quốc tế, công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Trần Hóa