Gia Lai bàn cơ hội đầu tư cùng Busan

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan (BCCI) tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và logistics.

Buổi làm việc diễn ra ngày 13/8 tại khách sạn Lotte, thành phố Busan, do ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dẫn đầu. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Yang Jae Sang, Chủ tịch BCCI cùng đại diện các doanh nghiệp thành viên.

Tại buổi gặp, ông Yang Jae Sang khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Busan với Gia Lai trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, chế biến nông sản và phát triển hạ tầng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng phát triển của Gia Lai, nhấn mạnh thế mạnh trong nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và hạ tầng logistics. Ông đề nghị BCCI đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc có năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt trong phát triển cảng biển và đô thị thông minh.

Chủ tịch BCCI đánh giá cao tiềm năng và định hướng của Gia Lai, cho biết sẽ hỗ trợ xúc tiến đầu tư song phương, thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Ông đề xuất thiết lập kênh trao đổi thường xuyên, tổ chức đoàn doanh nghiệp Busan sang khảo sát thực tế tại Gia Lai, đồng thời mời tỉnh tham gia các sự kiện do BCCI tổ chức trong thời gian tới.

Đại diện các bên sau buổi làm việc. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai

Một trong những dự án được phía BCCI quan tâm là Khu công nghiệp và Cảng Phù Mỹ, thuộc danh mục đầu tư chiến lược của tỉnh Gia Lai. Khu công nghiệp có quy mô hơn 820 ha, định hướng phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và viễn thông. Cảng Phù Mỹ là cảng nước sâu loại I, có thể tiếp nhận tàu đến 150.000 tấn, được kỳ vọng trở thành hạt nhân phát triển đô thị công nghiệp - cảng biển khu vực.

BCCI đánh giá, Phù Mỹ có tiềm năng lớn trong kết nối logistics với cảng Busan, mở ra cơ hội hợp tác trong vận tải biển, xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng quốc tế.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Busan là tổ chức kinh tế lớn tại Hàn Quốc, hiện có hàng nghìn hội viên hoạt động trong các lĩnh vực cảng biển, công nghiệp đóng tàu, nông thủy sản, thương mại và dịch vụ. Với mạng lưới hợp tác rộng khắp, BCCI giữ vai trò quan trọng trong xúc tiến đầu tư và thương mại toàn cầu.

Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai dự kiến làm việc với Tổng công ty Phát triển Hải dương Hàn Quốc (KOBC) và Cảng Busan - những đối tác chiến lược trong lĩnh vực logistics, thương mại quốc tế và hạ tầng xuất nhập khẩu.

Thế Đan