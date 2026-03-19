Giá khí đốt châu Âu tăng hơn 30%

Các vụ tấn công liên tiếp vào hạ tầng năng lượng tại Trung Đông khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh ngày 19/3.

Mở cửa phiên giao dịch 19/3, giá hợp đồng khí đốt tự nhiên Dutch TTF - được coi là giá tham chiếu tại châu Âu, có thời điểm tăng 35% lên 74 euro (gần 85 USD) một MWh. Giá sau đó giảm nhẹ, hiện về 70,8 euro. Giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ lên thêm 4,4%.

Giá dầu thô cũng tăng mạnh. Chiều nay, giá dầu thô Brent có thời điểm tăng hơn 6% lên 114 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI hiện chạm 97 USD một thùng.

Cảng LNG nổi ở thành phố Wilhelmshaven, Đức. Ảnh: Reuters.

Thị trường biến động sau khi hạ tầng năng lượng tại Trung Đông liên tiếp bị tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Ngày 18/3, Tập đoàn dầu khí quốc gia QatarEnergy xác nhận tên lửa Iran đánh trúng khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Ras Laffan. Đây là nơi có cơ sở sản xuất LNG lớn nhất thế giới, cung cấp khoảng 20% sản lượng cho toàn cầu.

Việc tập kích diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí khổng lồ South Pars của Iran. Arab Saudi cũng thông báo đánh chặn và phá hủy nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào Riyadh, đồng thời ngăn chặn một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào cơ sở khí đốt ở miền đông nước này.

Giá khí đốt tại châu Âu hiện vẫn kém xa đỉnh khủng hoảng năm 2022, khoảng 340 euro. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục tăng mạnh, châu Âu có rất ít dư địa ứng phó. Các nhà máy LNG trên thế giới đã hoạt động gần như tối đa công suất. Na Uy, nhà cung cấp khí đốt nội khối lớn nhất EU, đang bơm khí ở mức tối đa. Qatar cũng dừng sản xuất LNG từ đầu tháng, do chiến sự.

Châu Âu hiện chủ yếu nhập khí đốt từ Mỹ, với 25,4% thị phần. Nguồn cung từ Qatar và UAE chỉ chiếm dưới 10%. Từ năm 2022, họ ngừng nhập khí đốt qua đường ống nhưng vẫn tiếp tục mua LNG của Nga.

Từ đầu tháng, giới chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ "cuộc chiến giành khí đốt" giữa châu Âu và châu Á trên thị trường giao ngay - nơi các lô hàng được giao dịch hàng ngày cho bên trả giá cao nhất. Giới chức Liên minh châu Âu khi đó cho biết chưa có nguy cơ thiếu hụt khí đốt và tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng sau mùa đông khắc nghiệt, lượng dự trữ của họ hiện chỉ còn 29%, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 và 2025.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)