Giá iPhone 14 có thể tăng 100 USD

Áp lực tăng giá chip từ TSMC và các linh kiện khác khiến Apple có thể sẽ điều chỉnh giá của cả bốn phiên bản iPhone 14.

Hình ảnh mô phỏng iPhone 14 series . Ảnh: PhoneArena.

Theo một số báo cáo đó trước đó, Apple chỉ nâng giá dòng iPhone 14 Pro do hai model này được trang bị chip xử lý A16 Bionic mới, còn hai bản thường vẫn sẽ giữ nguyên giá khởi điểm so với trước do dùng lại chip A15 như trên iPhone 13.

Tuy nhiên, chuyên gia phân tích Dan Ives của Wedbush Securities khẳng định hãng sẽ tăng 100 USD trên tất cả các model. Lý do là toàn bộ chuỗi cung ứng của Apple đều đang điều chỉnh lại giá nên hãng có thể chuyển phần chi phí phát sinh này sang phía người dùng.

Hiện iPhone 13 mini và iPhone 13 có giá khởi điểm lần lượt là 699 USD và 799 USD, còn 13 Pro và 13 Pro Max là 999 USD và 1.099 USD. Năm nay, mẫu rẻ nhất là iPhone 14 trong khi bản mini được thay thế bằng iPhone 14 Max. Do đó, nếu tăng 100 USD, iPhone 14 sẽ có giá khởi điểm từ 899 USD còn 14 Max là từ 999 USD. Mức giá mới được đánh giá là đắt đỏ và khó lôi kéo người dùng Android.

Theo hãng nghiên cứu TrendForce, bộ đôi iPhone 14 và 14 Max sẽ được nâng cấp dung lượng RAM lên 6 GB, cao hơn mức 4 GB hiện nay. Hai model này vẫn sử dụng loại RAM LPDDR4X tương tự thế hệ trước.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max giữ nguyên dung lượng RAM 6 GB nhưng chuyển sang loại mới là LPDDR5 có tốc độ nhanh và tiêu thụ ít năng lượng hơn. Dòng Pro cũng có camera chính độ phân giải 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K, còn hai bản tiêu chuẩn tích hợp camera 12 megapixel.

Bộ bốn iPhone 14 được cho là sẽ ra mắt vào ngày 13/9.

Huy Đức (theo PhoneArena)