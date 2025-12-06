Gia đình Vương phi Kate diện sắc xanh dự hòa nhạc Giáng sinh

AnhGia đình Thái tử và Vương phi xứ Wales diện trang phục đồng điệu, dự lễ hát thánh ca "Together At Christmas" tại Tu viện Westminster.

Theo InStyle hôm 5/12, Vương phi xứ Wales Kate Middleton chủ trì buổi hòa nhạc Giáng sinh lần thứ năm tại Tu viện Westminster, nơi cô và Thân vương William làm lễ cưới năm 2011. Sự kiện Together At Christmas do Vương phi khởi xướng vào năm 2021, xuất phát từ mục đích kết nối cộng đồng trong đại dịch, đồng thời đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa lễ hội cuối năm.

Thái tử và Vương phi cùng ba con - hoàng tử George, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis - chọn trang phục theo tông xanh chủ đạo. Vương phi Anh Kate Middleton diện áo khoác của nhà mốt Catherine Walker, kết hợp bốt cao gót. Phụ kiện là đôi khuyên tai vàng hình ngôi sao của Robinson Pelham, từng được Kate sử dụng tại buổi công chiếu Top Gun: Maverick năm 2022.

Gia đình Vương phi Kate ở sự kiện. Ảnh: AFP

Theo People, Vương phi đến sự kiện từ sớm để chào đón các khách mời, tình nguyện viên và nghệ sĩ biểu diễn. Chương trình năm nay lấy chủ đề "Love in all its forms" (Tình yêu dưới mọi hình thức), có khoảng 1.600 khách tham dự, gồm nhiều thành viên Hoàng gia cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Kate Winslet, Dan Smith và Chiwetel Ejiofor. Diễn viên Hannah Waddingham dự kiến biểu diễn nhưng phải rút lui do vấn đề sức khỏe, ca sĩ Zak Abel thay thế với tiết mục Silent Night.

Trong thư mời, Vương phi nói có những thời điểm, cuộc sống mỗi người trở nên bất định, nhưng mùa Giáng sinh là dịp để nhớ về sức mạnh của sự kết nối, thấu hiểu nhau và không ngừng hy vọng. "Tinh thần Giáng sinh đến từ những điều giản dị và nhân văn. Không phải bằng những hành động to tát mà là những cử chỉ dịu dàng", bà viết.

Vương phi Kate chủ trì lễ hòa nhạc Giáng sinh Vương phi Kate đến dự buổi hòa nhạc "Together At Christmas" tại Tu viện Westminster. Video: X Westminster Abbey

Chương trình có phần tưởng niệm Công nương Katharine - Nữ công tước xứ Kent, vợ Công tước Edward - qua đời hồi tháng 9. Khi khách bước vào Tu viện, âm nhạc do các nghệ sĩ trẻ thuộc Future Talent - tổ chức bà đồng sáng lập nhằm hỗ trợ trẻ em có năng khiếu âm nhạc từ gia đình thu nhập thấp - vang lên để tri ân niềm đam mê âm nhạc của bà.

Sự kiện tổ chức hai ngày sau khi Vương phi tham gia tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại lâu đài Windsor, dịp ông thăm Anh. Trong buổi quốc yến tối 3/12, Vương phi xuất hiện với chiếc vương miện Oriental Circlet từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Victoria, đánh dấu lần thứ năm cô đội vương miện trong các sự kiện Hoàng gia.

Giới truyền thông nhận định Vương phi Kate đang dần trở lại với các nhiệm vụ hoàng gia sau khi được chẩn đoán ung thư vào tháng 3/2024. Từ thời điểm đó, cô chỉ xuất hiện trước công chúng vài lần trong quá trình điều trị. Đến tháng 9/2024, cô hoàn tất liệu trình hóa trị và cho biết tình trạng sức khỏe đã cải thiện đáng kể từ tháng 1 năm nay.

Cát Tiên (theo InStyle, People)