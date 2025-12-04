Vương phi Kate đội vương miện lớn chưa từng thấy

Vương phi Kate gây chú ý tại tiệc chiêu đãi Tổng thống Đức, khi đội chiếc vương miện lớn nhất cô từng sử dụng, đính 2.600 viên kim cương và hồng ngọc.

Hoàng gia Anh ngày 3/12 tổ chức tiệc chiêu đãi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại lâu đài Windsor, nhân dịp ông thăm Anh. Vương phi Kate Middleton, 43 tuổi, cùng Thái tử William và Vua Charles, Hoàng hậu Camilla tham dự buổi tiệc.

Vương phi Kate gây chú ý tại bữa tiệc khi xuất hiện cùng chiếc vương miện Oriental Circlet của cố nữ hoàng Victoria, diện váy Jenny Packham màu xanh lấp lánh. Cô kết hợp phụ kiện với đôi hoa tai của cố nữ hoàng Elizabeth cùng các huân chương hoàng gia.

Đây là chiếc vương miện thứ năm được Vương phi Kate đội và cũng là chiếc lớn nhất cô sử dụng từ trước tới nay.

Vương phi Kate Middleton và Thái tử William ngày 3/12. Ảnh: The Prince and Princess of Wales

Chiếc vương miện này được chế tác vào năm 1853 cho cố nữ hoàng Victoria dưới sự chỉ đạo của chồng bà, thân vương Albert. Vương phi Kate có thể đã chọn đội vương miện Oriental Circlet để tôn vinh khách mời, vì thân vương Albert là người Đức.

Chiếc vương miện được đính 2.600 viên kim cương và hồng ngọc. Cố hoàng hậu Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon và cố nữ hoàng Elizabeth cũng từng đội vương miện này.

Lần đầu tiên Kate đội vương miện là khi cô kết hôn với William vào năm 2011, với vương miện Cartier Halo khi cô bước vào lễ đường. Cô cũng từng đội vương miện Lotus Flower, vương miện Strathmore Rose và vương miện Queen Mary Lover's Knot cho các sự kiện quan trọng như quốc yến, tiệc chiêu đãi ngoại giao và đám cưới hoàng gia.

Ngọc Ánh (Theo People, BBC, Yahoo News)