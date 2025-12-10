Gia đình ông Cô Gia Thọ sắp nhận hàng trăm tỷ đồng cổ tức từ Thiên Long

Nắm khoảng 58,75% vốn, gia đình ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Long - sắp nhận cổ tức hơn 385 tỷ đồng gồm tiền và cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long (TLG) thông báo sẽ thực hiện bổ sung cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Trong đó, họ sẽ phát hành cổ phiếu để bổ sung cổ tức cho năm 2024 với tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành gần 8,78 triệu đơn vị.

Còn với việc tạm ứng cổ tức năm 2025, Thiên Long đưa ra tỷ lệ 10% mệnh giá, tức mỗi cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 26/12. Doanh nghiệp này sẽ chi gần 87,8 tỷ đồng để chia sẻ lợi nhuận cho các cổ đông.

Tính theo cơ cấu cổ đông hiện tại, gia đình ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - sẽ được lãnh cổ tức nhiều nhất. Bản thân ông Thọ đang nắm gần 5,76 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 6,56%. Công ty Thiên Long An Thịnh, do ông làm chủ, đang là cổ đông lớn nhất của TLG với gần 41,1 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 46,8%. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình từ vợ Trần Thái Như, đến các em ruột, em rể và em dâu cũng sở hữu hàng chục nghìn đến hàng triệu cổ phiếu.

Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Cô Gia Thọ chiếm khoảng 58,75% vốn Thiên Long. Sau đợt chia cổ tức này, họ sẽ nhận về hơn 5,15 triệu cổ phiếu TLG và khoảng 51,5 tỷ đồng tiền mặt.

Tính theo giá đóng cửa phiên 9/12, số lượng cổ phiếu thưởng mà nhóm cổ đông trên nhận về trị giá hơn 334 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị cổ tức gia đình ông Cô Gia Thọ hưởng vào khoảng 385 tỷ đồng.

Ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, ngày 24/3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Thiên Long chia cổ tức dựa trên nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đến cuối năm 2024, họ lãi lũy kế gần 857 tỷ đồng. Nhiều năm qua, kết quả kinh doanh tốt cũng giúp công ty chia cổ tức đều đặn với tỷ lệ phổ biến quanh 20% mệnh giá.

Tập đoàn Thiên Long thành lập từ năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gầy dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên, cùng các thương hiệu khác như văn phòng phẩm Flexoffice, bút cao cấp Bizner hay dụng cụ mỹ thuật Colokit. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ năm 2011, doanh thu TLG đã vượt mức nghìn tỷ đồng. Một năm sau đó, lợi nhuận cũng đạt trên trăm tỷ. Kết quả kinh doanh gần như tăng liên tục, trừ giai đoạn dịch bệnh và năm 2023.

Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm nay, TLG ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 11% về gần 376 tỷ đồng, dù doanh thu tăng gần 11% lên gần 3.225 tỷ. Nguyên nhân chính là do nhóm các chi phí thường xuyên tăng cao, nhất là chi phí tiếp thị và hội chợ. Ban lãnh đạo cho biết công ty phải đầu tư mạnh cho hoạt động bán hàng và kích cầu trước sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ cùng ngành.

Gần đây, Công ty Thiên Long An Thịnh cho biết đang trong quá trình đàm phán chuyển nhượng toàn bộ 46,82% vốn TLG cho Tập đoàn Kokuyo. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Ban lãnh đạo TLG cho biết họ kỳ vọng sự tham gia của đối tác Nhật Bản sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa. Bởi Kokuyo là một trong những tập đoàn có lịch sử hơn 100 năm trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp cho doanh nghiệp, nổi tiếng với thương hiệu Campus.

