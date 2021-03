Gia đình kể lại tình huống bé gái trèo qua lan can tầng 12

Hà NộiBé gái 3 tuổi trèo qua lan can cao gần 2 mét ở ban công căn hộ, trong khi bố mẹ xuống tầng dưới tiễn khách.

Chiều 1/3, Công an quận Thanh Xuân tổ chức gặp mặt anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu bé gái rơi từ tầng 12, và gia đình cháu bé.

Ôm theo lẵng hoa để tặng ân nhân, anh Nguyễn Văn Hiệp (38 tuổi, bố của bé gái) chia sẻ thức trắng đêm qua nên "hiện nay đầu óc và tóc tai đều rối bời".

Cúi đầu bày tỏ sự biết ơn, anh Hiệp nói "nhờ có anh Mạnh mà con gái tôi được tái sinh, anh giúp vợ chồng tôi có cơ hội sửa chữa sai lầm. Nếu không nhờ sự dũng cảm, nhanh trí của anh thì không biết chúng tôi sẽ sống tiếp như thế nào".

Từ trái qua: Anh Nguyễn Văn Hiệp (bố của bé gái) và anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Gia Chính

Theo anh Hiệp, lan can của căn hộ cao gần 2 mét, chấn song thưa nên lâu nay gia đình đã lắp lưới bảo vệ từ sàn ban công lên đến hết lan can. Nghĩ rằng con gái còn bé không thể trèo qua lan can này, nên vợ chồng anh không lắp lưới bảo vệ lên đến trần nhà.

Lúc xảy ra sự việc, bé gái chơi trong nhà, bố mẹ có khách đến chơi và đang xuống sảnh chung cư để tiễn khách nên cháu bé còn lại một mình. Một lúc sau, anh Hiệp cùng vợ đi từ sảnh chung cư lên nhà, nghe mọi người hô hoán có một em bé rơi thì vội chạy xuống xem, lúc này mới hoảng hồn phát hiện là con mình.

Nhận định nguyên nhân sự việc, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, nói "cháu bé đã bám vào lưới bảo vệ để leo lên thành lan can ra phía bên ngoài, sau đó kiệt sức nên rơi tự do".

Đại diện lãnh đạo quận Thanh Xuân tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: Gia Chính

"Chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy, chăm sóc con tốt hơn, đây là bài học kinh nghiệm quý báu", anh Nguyễn Văn Hiệp nói và bày tỏ cảm ơn cộng đồng đã quan tâm đến cháu bé, đồng thời gửi lời xin lỗi vì sự việc khiến mọi người lo lắng.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, sau khi đỡ cháu bé rơi từ tầng 12, anh bị đau tay và không thể vác nặng song "vấn đề không nghiêm trọng". "Tối qua lúc tôi về nhà, con gái hỏi tôi bố là siêu nhân à? Tôi trả lời bố chỉ là bố của con thôi", anh Mạnh kể lại và cho hay từ giây phút cứu bé gái, anh đã tâm niệm bé như con của mình "dù gia đình cháu cho phép hay không".

Tiếp lời, anh Nguyễn Văn Hiệp nói trong hai tuần tới, khi sức khỏe bé gái ổn định "vợ chồng tôi sẽ đưa con đến nhà anh Nguyễn Ngọc Mạnh để làm lễ nhận cha con nuôi".

Tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, nói sự việc diễn ra không ai mong muốn nhưng bài học cảnh tỉnh cho các hộ gia đình, các ban quản lý chung cư trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

"Ban công là nơi cần đảm bảo an toàn với trẻ nhỏ nhưng cũng không thể bịt kín để đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy. Ban quản lý các tòa chung cư cần có phương án hợp lý để không xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự", ông Lưu nói.

Khoảng 17h30 ngày 28/2, bé gái 3 tuổi bò qua lan can của một phòng ở tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, sau đó rơi tự do xuống phía dưới và may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống.

Chàng trai băng tường cứu cháu bé gái rơi từ tầng 12 Tài xế Nguyễn Ngọc Mạnh kể lại giây phút cứu bé gái. Video:Anh Phú

Gia Chính