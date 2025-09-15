Gia đình vợ chồng kém nhau 14 tuổi hết tiền, tinh thần kiệt quệ

Sự chênh lệch tuổi tác khiến cách suy nghĩ, chi tiêu trong gia đình nhiều lúc không gặp nhau.

Tôi năm nay 33 tuổi, vợ kém tôi 14 tuổi. Chúng tôi vừa có con. Đáng lẽ đây phải là khoảng thời gian hạnh phúc khi gia đình nhỏ vừa hình thành, nhưng thực tế tôi đang rơi vào trạng thái stress nặng nề.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một bản thuộc một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước. Cuộc sống tuổi thơ bình lặng, tuy thiếu thốn nhưng không có nhiều trải nghiệm để rèn giũa bản lĩnh hay kỹ năng.

Vợ tôi thì chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm vài năm trước khi kết hôn. Hôn nhân của chúng tôi bắt đầu từ con số không đúng nghĩa. Bên ngoại khó khăn, đông con, chẳng giúp được gì nhiều.

Bên nội có hỗ trợ ít lương thực, cây nhà lá vườn nhưng chỉ như muối bỏ biển. Mọi gánh nặng kinh tế đều đặt trên vai tôi với đồng lương ít ỏi. Sự chênh lệch tuổi tác khiến cách suy nghĩ, chi tiêu trong gia đình nhiều lúc không gặp nhau.

Vợ tôi không quen lập kế hoạch tài chính, chi tiêu thiếu tính toán, trong khi con nhỏ hay ốm, vợ cũng bệnh, rồi đến lượt tôi đổ gục. Cả nhà cứ quẩn quanh trong vòng xoáy bệnh tật, tiền bạc cạn kiệt, tinh thần kiệt quệ.

Nhiều đêm nhìn con ngủ, tôi thương con vô cùng, nhưng nghĩ đến tương lai thì hoang mang. Tôi không biết rồi mình có đủ sức gồng gánh hay không, có đủ khả năng cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn không.

Tôi rất mong được nghe chia sẻ từ những ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Mọi người đã làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất của hôn nhân, của cuộc sống gia đình trẻ với muôn vàn thiếu thốn? Tôi thực sự cần một lối đi. Xin cảm ơn mọi người.

Duy92