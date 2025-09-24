Gia đình gặp nạn vì ra biển 'săn' bão

Hong KongHai mẹ con bị sóng lớn cuốn ra biển khi cùng gia đình ra đê chắn sóng xem siêu bão Ragasa ở quận Chai Wan, chiều 23/9.

Người cha 40 tuổi lập tức lao theo cứu vợ và con trai 5 tuổi. Cô con gái 9 tuổi đứng xa bờ kè nên thoát nạn.

Một thuyền tuần tra gần đó phát hiện và kịp thời cứu cả ba người. Hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Pamela Youde Nethersole Eastern.

Thuyền tuần tra của biển của Hong Kong cứu cặp vợ chồng và người con trai 5 tuổi ở quận Chai Wan, chiều 23/9. Ảnh: Jimunews

Ông Fok Chun-ming, thành viên đội tuần tra, cho biết biển động mạnh do siêu bão khiến việc cứu hộ rất khó khăn. Thuyền không thể cập sát bờ, các nhân viên cứu hộ phải trèo lên thuyền để sơ cứu tại chỗ cho các nạn nhân.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhiều người dân Hong Kong phớt lờ cảnh báo, vẫn ra bờ biển "săn" sóng. Cùng thời điểm, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một showroom của Mercedes-Benz bị ngập. Tại khu dân cư Hạnh Hoa Thôn, sóng cao 2-3 mét liên tục ập vào nhưng nhiều người vẫn tập trung chụp ảnh.

Đội cứu hộ quận Chai Wan đưa người mẹ 38 tuổi và con trai 5 tuổi bất tỉnh đến bệnh viện Pamela Youde Nethersole Eastern, Hong Kong chiều 23/9. Ảnh: Cannix Yau

Chỉ huy phân khu Chai Wan, ông Chiu Wai-ming, kêu gọi người dân ưu tiên sự an toàn, tránh xa các khu vực nguy hiểm. Ông Fok cũng cảnh báo hành động "săn sóng" lúc siêu bão Ragasa đổ bộ không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho cả lực lượng cứu hộ.

"Đừng đánh giá thấp sức mạnh của thiên nhiên và đặt mình vào tình thế nguy hiểm", ông Fok nói.

Trước đó, Đài quan sát Hong Kong đã phát tín hiệu bão số 8, mức cảnh báo cao, và liên tục kêu gọi người dân tránh xa bờ biển, dừng mọi hoạt động dưới nước.

Minh Phương (Theo Jimu News, China.com, CNN)