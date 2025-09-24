Ragasa giảm dưới cấp siêu bão, cách Quảng Ninh 570 km

Trưa nay, khi tiến gần bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), Ragasa giảm xuống cấp 15 và không còn là siêu bão, dự báo vào vịnh Bắc Bộ đêm nay với sức gió cấp 10-11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 10h, bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 183 km/h, cấp 15, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h. Như vậy trong 6 giờ qua, bão đã giảm một cấp và còn giảm tiếp do ma sát với đất liền và chịu tác động từ khối không khí khô từ phía bắc tràn xuống.

Sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ đêm nay, đến 10h ngày mai bão trên ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật tăng hai cấp. Tâm bão sau đó đổ bộ Quảng Ninh với sức gió cấp 8-9, tiến sâu vào Đông Bắc Bộ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 180 km/h, khi áp sát Móng Cái giảm hơn một nửa còn 72 km/h, cấp 8. Đài Hong Kong cho rằng khi đến đất liền Việt Nam bão vẫn ở khoảng 110 km/h, cấp 11.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Ragasa, trưa 24/9. Ảnh: NCHMF

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông của bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm nay, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm các đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên từ cấp 7 đến 11, sóng biển cao 2-5 m.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m. Từ đêm mai đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thủ tướng đã ký công điện yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở ra tập trung chỉ đạo các biện pháp ứng phó với siêu bão, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân; an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập.

Ảnh vệ tinh bão Ragasa lúc 11h30 hôm nay. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

Các tỉnh thành cần rà soát phương án phòng chống bão, sẵn sàng tổ chức sơ tán dân để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Các bộ ngành triển khai phòng chống bão theo chức năng nhiệm vụ với quan điểm không được lơ là, chủ quan.

Bão Ragasa hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp lên thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.

Cấp độ và mức độ ảnh hưởng của bão. Đồ họa: Hoàng Khánh

Gia Chính