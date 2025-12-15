Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt giai nhân Hà Tình

Trung QuốcCon trai nghệ sĩ Hà Tình cùng diễn viên "Thủy Hử", "Tây du ký" đưa tiễn bà về nơi an nghỉ.

Theo Jimu News, lễ tang Hà Tình diễn ra ngày 15/12 tại nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Gia đình bố trí màn hình lớn, chiếu những đoạn phim, ảnh của cố diễn viên. Cô qua đời hôm 13/12 vì bệnh tật, ở tuổi 61.

Tại buổi lễ, Hứa Hà, 24 tuổi, con trai của diễn viên nói: "Mẹ thích tuyết, mỗi năm khi tuyết rơi, mẹ đều mặc áo thật dày để ra ngoài ngắm cảnh. Ngày mẹ qua đời cũng là ngày Bắc Kinh có trận tuyết đầu mùa. Trong lòng tôi, đây là trận tuyết dành cho mẹ".

Diễn viên Hà Tình. Ảnh: The Paper

Anh cho biết mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não năm 2015, lúc đó, bà nói với bác sĩ: "Con trai tôi còn nhỏ, tôi không thể để con không có mẹ". Những năm qua, mỗi lần trò chuyện, bà đều dặn con suy nghĩ lạc quan bất kể gặp vấn đề gì.

Những ngày cuối đời, Hà Tình hầu như trong trạng thái hôn mê, có lúc tỉnh táo, bà nắm tay Hứa Hà, hỏi "con có ổn không?".

Bạn bè, khán giả ghi sổ tay tưởng niệm Hà Tình, gia đình không công khai hình ảnh ở tang lễ. Ảnh: Hongxing News

Nhiều đồng nghiệp tới nhà tang lễ tiễn biệt Hà Tình. Trương Thanh, đóng Vạn Thánh công chúa trong Tây du ký, nói thân thiết Hà Tình từ khi hai người chưa vào làng giải trí. "Chúng tôi có duyên cùng đóng phim với nhau thập niên 1980, thành chị em của nhau đến bây giờ. Hà Tình lúc nào cũng là một cô gái ngọt ngào, giọng nói và gương mặt đều dịu dàng".

Diễn viên Vương Vệ Quốc, đóng Lư Tuấn Nghĩa trong Thủy Hử, nói giai đoạn cuối đời, do các cuộc đại phẫu, khả năng ngôn ngữ của Hà Tình bị hạn chế nhưng cô thường mỉm cười với mọi người. Ông nhớ lại: "Có những lúc tôi không thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, Hà Tình hướng tôi suy nghĩ đơn giản và tích cực hơn. Nhìn thấy dáng vẻ tươi sáng của cô ấy, nhiều khi tôi không còn bận tâm đến những điều phiền muộn nữa. Chỉ cần trong lòng nhớ đến, Hà Tình luôn ở bên".

Tang lễ vốn chỉ dành cho người thân và bạn bè của Hà Tình nhưng hàng trăm người hâm mộ có mặt, gia đình quyết định đón khán giả tới chia buồn.

Hà Tình đóng Bao Tích Nhược trong "Anh hùng xạ điêu". Video: Bilibili

Hà Tình được mệnh danh "giai nhân cổ điển", nổi tiếng khi tham gia tác phẩm chuyển thể tứ đại danh tác, gồm vai tiên nữ trong Tây du ký bản 1986; Tần Khả Khanh trong Hồng lâu mộng; Tiểu Kiều trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lý Sư Sư trong Thủy Hử. Cô còn lưu dấu ấn với vai Hoa Hựu Lâm trong Ngọn cỏ ven sông - phim chuyển thể tiểu thuyết Quỳnh Dao, Bao Tích Nhược trong Anh hùng xạ điêu 2003.

Nghệ sĩ trải qua hôn nhân với tài tử Hứa Á Quân, sinh con trai năm 2001. Vợ chồng ly hôn năm 2003, người con sống với cha.

Như Anh (theo Bj News, Hongxing News)