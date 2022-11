Gia đình đã nâng tôi dậy khi vấp ngã trong quá khứ

Tôi làm nam, 35 tuổi, sinh ra ở Ninh Bình, có vợ và hai con gái đáng yêu, nội ngoại không xa lắm, bố mẹ anh chị em ổn định.

Tôi rất tự hào có một gia đình như vậy, thậm chí nghĩ mình thật may mắn hơn nhiều bạn. Tôi làm nghề xây dựng, hay phải đi xa. Trong quá khứ có nhiều chuyện xảy đến với tôi, từng bị bệnh nên nằm ở viện tâm thần. Tôi còn làm cho bố mẹ mất ăn mất ngủ, sụt hàng chục kg, làm cho anh trai em gái khóc vì mình. Kể ra thì nhiều lắm nhưng với tôi, nếu không có gia đình, chắc chắn tôi không được như bây giờ.

Bố mẹ tôi luôn hy sinh hết mực vì con cái. Tôi còn có người vợ qua mai mối, em chịu khó và biết lo toan mọi thứ. Cuộc sống thật may mắn với tôi, đi làm xa tôi luôn nghĩ về vợ và hai đứa con cùng bố mẹ, mong tất cả đều bình an. Tôi cũng mong các bạn độc giả có cuộc sống bình an, may mắn, vừa đủ như tôi.

Quyên

