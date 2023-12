Gia đình bốn người về quê ăn Tết tốn 35 triệu tiền vé máy bay

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 34 sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, áp dụng từ 1/3/2024. Theo đó, vé phổ thông trên các đường bay khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng (đường bay phát triển kinh tế - xã hội) và 1,7 triệu đồng với các đường bay khác, giữ nguyên so với quy định hiện hành. Đường bay từ 500 km đến dưới 850 km có giá vé trần là 2,25 triệu đồng, tăng 50.000 đồng; đường bay 850 km đến dưới 1.000 km có giá vé tối đa 2,89 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với hiện nay. Đường bay 1.000 km đến dưới 1.280 km có giá trần 3,4 triệu đồng, tăng 200.000 đồng và đường bay từ 1.280 km trở lên là 4 triệu đồng, tăng 250.000 đồng so với hiện nay. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không.