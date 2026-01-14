Gia đình bốn người lái ôtô từ TP HCM ra Huế ăn Tết, 20 triệu đồng có đủ?

Hiện tôi chưa biết chi phí bao nhiêu là đủ và nên chọn cung đường biển hay Tây Nguyên.

Gia đình tôi bốn người, hiện sống ở TP HCM, dự định Tết này sẽ lái ôtô về Huế ăn Tết. Tôi đang phân vân là nên đi các tuyến cao tốc hay đi đường Tây Nguyên để ngắm cảnh.

Tôi chưa bao giờ lái xe với quãng đường xa như vậy, nên vừa háo hức cũng vừa hồi hộp. Sở dĩ tôi định lái ôtô về vì gia đình kết hợp du lịch trên đường đi. Về tới quê cũng có phương tiện đi lại thăm hỏi, chúc Tết họ hàng.

Về quãng đường, như đã nói tôi không biết lái lần đầu thì nên chọn cung đường nào. Về chi phí thì tiền xăng, chi phí bảo dưỡng trước khi đi, ăn uống nghỉ ngơi dọc đường và phí cầu đường, thì 20 triệu đồng có đủ cho cả đi lẫn về hay không?

Rất mong các bạn đã có kinh nghiệm chia sẻ. Xin cảm ơn.

Tuấn