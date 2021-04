Gia đình Beckham đi xem bóng đá cùng thông gia

MỹVictoria và các con cùng gia đình tỷ phú Nelson Peltz - bố vợ Brooklyn - đến ủng hộ đội bóng của David Beckham thi đấu.

Theo Metro, ngày 19/4, hai gia đình đến sân vân động DRV PNK ở Miami để cổ vũ đội bóng Inter Miami của David Beckham, tiếp đón đội khách LA Galaxy. Tỷ phú Nelson Peltz cùng vợ Claudia Heffner lần đầu xuất hiện cùng gia đình con rể Brooklyn Beckham trong một sự kiện. Nicola Peltz mặc áo đấu đội bóng của bố chồng tương lai.

Hàng đầu, lần lượt từ trái qua: Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, Nelson Peltz, Claudia Heffner, Victoria Beckham, Harper. Ảnh: Backgrid.

Trên khán đài, các thành viên gia đình cổ vũ nhiệt tình cho Inter Miami nhưng đội bóng của Beckham vẫn chịu thất bại 2-3 trước đối thủ. Sau trận đấu, David lên cảm ơn vợ con và gia đình thông gia đã đến ủng hộ.

Nelson Peltz là nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn như Pepsi, Procter & Gamble. Nicola là một trong tám con của doanh nhân. Cô sớm gia nhập làng giải trí, đóng phim từ năm 11 tuổi. Năm 2010, Nicola có vai diễn đột phá trong The Last Airbender và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (năm 2014).

David Beckham lên khán đài cảm ơn vợ con tới ủng hộ đội bóng của anh. Ảnh: Backgrid.

Brooklyn quen Nicola Peltz sau khi chia tay Hana Cross hồi tháng 9/2019. Cặp sao công khai mối quan hệ từ đầu năm ngoái, trong sinh nhật tuổi 25 của nữ diễn viên. Brooklyn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ trong sinh nhật anh hồi tháng 3/2020. Hai người đính hôn hồi giữa năm ngoái nhưng chưa làm đám cưới vì dịch.

Bạn gái Brooklyn Beckham nhảy cùng Victoria Nicola Peltz nhảy cùng mẹ chồng chưa cưới Victoria Beckham trong một bữa tiệc của gia đình. Video: Victoria Beckham Instagram.

Phương Mai (theo Metro)